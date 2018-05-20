"Gelecek bir asrın tercihini yapacağız"

SÖZDE DEĞİL ÖZDE DEMOKRAT

“SİZLERE 81 milyon vatandaşımızın 81 vilayetimizin selamlarını getirdim. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkânı sağlayarak sözde değil özde demokrat olduğunu göstermiştir. Gerçek dostluk, kardeşlik, yoldaşlık işte bugünlerde belli olur.

Avrupa bizim için nevzuhur bir yer değildir. Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır. Çalışmak için gidenlerin yanında ülkemizde darbeler ve baskılar sebebiyle de Avrupa’ya yöneliş oldu. Zıpkın gibi bir delikanlı olarak Avrupa’ya giden ilk kuşak zamanla ailesini yanına aldı sonra çocukları doğdu.

GURBETÇİLER DEĞİL AVRUPALILAR

Artık bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi. Bir bölümünü de sizlerin oluşturduğu bu hazineyi gözümüz gibi korumakta kararlıyız. Her ne kadar birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da altını çizerek söylüyorum başaramayacaklar.

Biliyorsunuz tek parti CHP’si döneminde milletimizin tarihiyle bağları kopartılmaya çalışıldı. Çocukluğumuzdaki ders kitaplarında Anadolu’da binlerce yıl önce yaşamış uygarlıklar öğrenirdik. Sonra birden 20. yüzyıla gelirdik. Aradaki bin yıllık dönem neredeyse yok sayılıyordu.

GENÇLERE İKİ KAT KONTENJAN MÜJDESİ

Medeniyetimizin ve tarihimizin binlerce yıllık birikimini yok eden bu anlayışı biz yıktık. Üzerinde önemle durduğumuz hususlardan biri de sizler yani Avrupalı Türklersiniz.

Buradan sizlerle vereceğimiz yeni hizmetlerle bazı müjdeleri paylaşmak istiyorum. Yurtdışındaki çocuklarımızın ana dilimiz Türkçe’yi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okulları ile çocuklarımızın ana dilleri Türkçe’yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diasporadaki gençlerimize ayrılan üniversitelerdeki kontenjanları iki katına çıkarıyoruz. Bir başka önemli çalışmamız yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerini basitleştirmeye yönelik atacağımız adımlardır. Mesela birkaç hafta önce vatandaşlarımız konsolosluk işlemleriyle ilgili tüm harçları banka kartıyla doğrudan başkonsolosluklarda ödeyebilecek. Bu uygulamayla bankayı aradan çıkartarak vatandaşlarımızın gereksiz yere komisyon ödemesinin önüne geçiyoruz.

Boşanma kararlarının başka bir yere ihtiyaç kalmaksızın başkonsolosluklarda yapılacak işlemle tanınması konusunda başvurular alınmaya başladı. Türkiye’de tekrar dava açıp yıllarca bekleme binlerce avro ödeme dönemi artık geride kaldı. Dövizle askerliği 6 bin avrodan bin avroya düşürmekle kalmadık. 38 yaşını aşmış ama dövizle askerliğe başvuramamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz. Farklı kurumlarımız tarafından yürütülen hizmetlerin koordinasyonunun çok daha etkin ve hızlı hale getirmek için Yurtdışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu tesis ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI BALIK GİBİ

Cumhurbaşkanı adayı bazıları, Türkiye ne olup bittiğini bilmese de onlara adres olarak ben sizi veriyorum. Bizim ülkemizde yaşayan bu cumhurbaşkanı adayları denizdeki balıklar gibidir anlamazlar. Onları ancak denizden karaya attığın zaman denizin kıymetini anlarlar. Türkiye, bu dönemdeki mücadelesiyle ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Son teröristi imha edene kadar bize durmak yok. 24 Haziran’da sadece cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız.”

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI MUTLAKA ALIN

“YAŞADIĞINIZ ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın. Veriyorlarsa alın, çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerde zaten bir sorun yok. Bu konuda farklı uygulaması olan ülkeler için mavi kart başta olmak üzere Türkiye’deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz. Çocuklarınıza ana dillerini en iyi şekilde öğretmenin yanında bulunduğu ülkenin en iyi eğitimini almasını sağlayın. İyi Türkçe bilmeyen iyi Almanca, Fransızca, İngilizce velhasıl diğer dilleri de iyi bir şekilde öğrenemez, konuşamaz. Seçme hakkınızı rahatça kullanabilmeniz için gümrükler yanında yurtdışı temsilciliklerimizde de sandıklar kurduk. Şimdi konuşuyorlar, tamam bizden öncekiler siz niye yapmadınız bunları, niye başaramadınız? Biz geldik bunu hallettik. Ama biz milletimizin demokratik haklarını savunuyorduk onun için. Bu uygulamadan 24 Haziran’da inşallah beşinci defa istifade edeceksiniz.”

YERLİ VE MİLLİLERE KAPIMIZ AÇIK

“SADECE terör örgütleriyle ve onların gerisindeki güçlerle mücadele etmek zorunda kalmadık. Normal şartlarda yolda karşılaşsalar selam vermeyecekler, ele ele kol kola girip karşımıza dikildiler. Biz 16 yıldır hep olduğu gibi bugün de sadece milletimizle yürüyoruz. Bu yolculuğu yerli ve milli olan herkesle birlikte sürdürmeyi onun için MHP ile Cumhur İttifakı’nı kurduk, BBP de katıldı. Yerli ve milli olan herkese kapımız açıktır.”

YAŞADIĞINIZ ÜLKELERDE AKTİF SİYASETE KATILIN

“YENİ dönemde TBMM bünyesinde Yurtdışı Türkler Komisyonu adıyla bir daimi komisyon kurulmasını tavsiye edeceğiz. Kişisel verilerin korunması ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak en önemlisi vatandaşlarımızın menfaati esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecek. Kimse bu konudaki kirli propagandalara kanmasın ve endişe etmesin. Yurtdışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmesi konusu seçimlerin hemen ardından bu konuda beklediğiniz adımları atmaya başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, konsolosluklarıyla sizin yanınızdadır. Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse tüm imkânlarımızla orada olmak bizim boynumuzun borcudur.

ŞİMDİ TAM BİR OLMA ZAMANI

Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenlilerin gösteriyor olması, bize karşı kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını gösteriyor. Sizlerden benim ricam, yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. Türk toplumu bu güce sahiptir. Buradan tüm Avrupa’daki kardeşlerime sesleniyorum; şimdi tam bir olma zamanı. Bir olmaya var mıyız, iri olmaya var mıyız, diri olmaya var mıyız, kardeş olmaya var mıyız? Hep birlikte Avrupa’da hakettiğimiz yere ulaşmaya var mıyız? Maşallah.”