Geleceğiz deyip katılmadılar
TRT tarafından düzenlenen ve uluslararası katılımcılarla uluslararası ve bölgesel konuların tartışıldığı ‘TRT World Forum’ adlı toplantıya daha önce katılacağını bildirip katılmayan bazı isimler şunlar:
- Dilma Rousseff-Eski Brezilya Devlet Başkanı
- Mahmud Ahmedinejad-Eski İran Cumhurbaşkanı
- Yanis Varoufakis-Eski Yunanistan Maliye Bakanı
- Elias Nicholas Bou Saab-Lübnan Milli Savunma Bakanı
- Riad Hijab-Eski Suriye Başbakanı
- Saeb Erekat- Filistin Kurtuluş Örgütü İdare Komitesi Genel Sekreteri
- George Ciamba-Romanya Avrupa Birliği Bakanı
- Christian Kern-Eski Avusturya Başbakanı
- Alan Doss-Kofi Annan Vakfı Başkanı.
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