Geleceğin anneleri ve kardeşe bol seçenekli Anneler Günü mesajları

Anlamlı hediyelerin, güzel sözlerin ve değerli mesajların öne çıkacağı bu günde, Anneler Günü mesajları sosyal medya ve kısa mesajlara yön verecek. Evlatlar, yeğenler, kardeşler ve arkadaşlar tarafından gönderilecek olan Anneler Günü mesajları, duygusal anlara imkan tanıyacak. İşte, birbirinden özel Anneler Günü mesaj seçenekleri

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM. Ellerinden öperim.

Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim..

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

En güzel insan, en güzel annem, koruyucu meleğim.. Ellerinden öperim.

Annem.. annem.. ben sensiz hep eksiğim.. Yanında olmasam da, sen yine benimlesin.

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Anneler günün kutlu olsun ANNEM! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Nur yüzlü, kalbi çocukları için çarpan güzeller güzeli kadın seni çok ama çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun biricik annem.

Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...

Ah o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele birde yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün Kutlu Olsun canım anneciğim.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olansın, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkansın. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!!

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem.. annerler günü kutlu olsun annem.

Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok, aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.

Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem. Anneler günün kutlu olsun!

Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim.. Anneler günün kutlu olsun!

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Anneler günün kutlu olsun!

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem. Anneler günün kutlu olsun!

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Ve alnım açıksa, başım dikse

Dirliğimiz varsa, mutluysam

Yüzüme gülüyorsa böyle bu şehir.?

Bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrum

Ve yavrumsa herşeyi bana sevdiren bir bir

Bu mutluluk bu düzen bu bitmeyen aydınlık

Anasının yüzü suyu hürmetinedir

Yavuz Bülent Bakiler

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL - ANNE



Uyusun da büyüsün

derdin büyüdüm anne.

Bana o ak sütünden

Verdin, büyüdüm anne.

Uykuma yıldızları

Serdin , büyüdüm anne.

Anne güzelliğine

Erdin, büyüdüm anne.