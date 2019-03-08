Geleceğimiz İstanbul’da
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyasını dün Ataşehir ve Kadıköy’de sürdürdü.
Sabah namazını Çamlıca Camii’nde kılan Yıldırım, Ataşehir’de Ekonomi Kulübü’nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Yıldırım özetle şöyle dedi: “İstanbullulardan bir istediğim var. Lütfen bu seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın. İstanbul’un geleceğine odaklanın. Bu şehrin kimliğini, şehir aidiyetini geliştirmek için çalışacağım. Memleketlerimizi unutmayalım ama geleceğimiz ortak. Geleceğimiz burada, İstanbul’da. İstanbul kimliğini geliştirmemiz gerekiyor. İstanbul daha fazla nasıl üretir. Gençlere nasıl daha fazla istihdam sağlar onu konuşmamız lazım. Turizm gelirlerini 30 milyar doların üzerine çıkarabiliriz.”
KADINLARA EŞİT FIRSAT VERİLMELİ
Binali Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili “Bir gün kadını ön plana çıkarmak çok dürüstçe bir davranış değil. Bazıları kadınlara kotadan bahsediyor, buna karşıyım. Nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Kadınlara eşit fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.
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