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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Geleceğimiz İstanbul’da

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Geleceğimiz İstanbul’da

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyasını dün Ataşehir ve Kadıköy’de sürdürdü.

Sabah namazını Çamlıca Camii’nde kılan Yıldırım, Ataşehir’de Ekonomi Kulübü’nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Yıldırım özetle şöyle dedi: “İstanbullulardan bir istediğim var. Lütfen bu seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın. İstanbul’un geleceğine odaklanın. Bu şehrin kimliğini, şehir aidiyetini geliştirmek için çalışacağım. Memleketlerimizi unutmayalım ama geleceğimiz ortak. Geleceğimiz burada, İstanbul’da. İstanbul kimliğini geliştirmemiz gerekiyor. İstanbul daha fazla nasıl üretir. Gençlere nasıl daha fazla istihdam sağlar onu konuşmamız lazım. Turizm gelirlerini 30 milyar doların üzerine çıkarabiliriz.”  

 

KADINLARA EŞİT FIRSAT VERİLMELİ

Binali Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili “Bir gün kadını ön plana çıkarmak çok dürüstçe bir davranış değil. Bazıları kadınlara kotadan bahsediyor, buna karşıyım. Nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Kadınlara eşit fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

 

 

 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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