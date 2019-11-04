'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına nasıl katılınır? Fidan kampanyası başvuru detayları
'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görünce vatandaşlar, Geleceğe Nefes Ol detaylarını ve nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyorlar. Özellikle orman yangınlarında zarar görmüş bölgelerin fidan kampanyası dahilinde olması vatandaşların beğenisini kazandı. Peki 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına nasıl katılınır? Fidan kampanyası başvuru detayları
Türkiye genelinde ağaç dikme sayısını arttırmak için gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme kampanyası için başvuru sürecinde sonlara yaklaşıldı. 11 milyon ağacın dikileceği 81 ilde törenler düzenlenecek ve ekim işlemi halkla birlikte yapılacak. Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında katılım belgesi de verilecek. Sertifika şeklinde çıktı alınabilecek olan katılım belgesi, Geleceğe Nefes başvuru işleminin ardından verilecek. Peki, Geleceğe Nefes kampanyası için katılım başvurusu nasıl yapılır? İşte, ağaç dikme kampanyası olarak da bilinen Geleceğe Nefes hakkında detaylı bilgiler
Bakanlık nezdinde başlatılan Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası kapsamında 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Katılım oranının yüksek olduğu fidan dikme kampanyası kapsamında vatandaşlar, isim-soyisim, e-posta adresi gibi küçük bilgilerle Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına dahil olabilecek. Peki, Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası katılım işlemi nasıl yapılır? İşte, başvuru ve katılım sertifikası hakkında bazı bilgiler
ORMAN YANGININA KURBAN GİTMİŞ ALANLAR DA LİSTEDE VAR
Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası kapsamında İzmir Karabağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.
GELECEĞE NEFES KAMPANYASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 81 ilde ve 2023 noktada gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak.
Geleceğe nefes kampanyasının başvuru işlemi kısaca bazı adımların gerçekleştirilmesi ile tamamlanabiliyor. İşte, o adımlar...
Geleceğe Nefes Ol kampanyası, Türkiye'nin 81 ilinde 2023 ayrı bölgede gerçekleştirilecek. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
KAMPANYA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
GELECEĞE NEFES OL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.
SANAYİDEN" 11 MİLYON" FİDAN KAMPANYASINA DESTEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyasına sanayi bölgeleri ve siteleriyle destek vereceklerini açıkladı.
Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Varank, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayileşmenin en önemli araçlarından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık gösterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah ağaçlarla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."
BİR FİDAN NE KADAR?
Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.
1 Fidan Bağışı 10 TL’dir.
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