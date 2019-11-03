'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına katılım nasıl yapılır? Fidan bağışı ücreti ne kadar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına katılım nasıl yapılır? Fidan bağışı ücreti ne kadar?
GeriGündem 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına katılım nasıl yapılır? Fidan bağışı ücreti ne kadar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.11.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına katılım nasıl yapılır? Fidan bağışı ücreti ne kadar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına katılım nasıl yapılır? Fidan bağışı ücreti ne kadar?

Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanında toplam 11 milyon fidan dikilecek. Online sistemle katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek. Yoğun ilgi göre kampanyayı ilk kez duyan vatandaşlar, detayları merak ediyor. Peki, 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına katılım nasıl yapılır? Peki, 1 fidan bağışı ne kadar?

Sanal fidan dikme kampanyası 'Geleceğe Nefes Ol' Türkiye’nin dört bir yanında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası, Türkiye'nin 81 ilinde 2023 ayrı bölgede gerçekleştirilecek. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dikilen fidanlar https://gelecegenefes.com/ adresi üzerinden sahiplenilebilecek, dileyenler ise fidan bağışında bulunabilecek. Sahipleniken fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

FİDAN SAHİPLENMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.
1 Fidan Bağışı 10 TL’dir.

FİDAN BAĞIŞI KATILIM FORMU

GELECEĞE NEFES OL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

SANAYİDEN" 11 MİLYON" FİDAN KAMPANYASINA DESTEK 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyasına sanayi bölgeleri ve siteleriyle destek vereceklerini açıkladı.

Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Varank, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayileşmenin en önemli araçlarından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık gösterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah ağaçlarla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle