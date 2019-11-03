'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına katılım nasıl yapılır? Fidan bağışı ücreti ne kadar?
Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanında toplam 11 milyon fidan dikilecek. Online sistemle katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek. Yoğun ilgi göre kampanyayı ilk kez duyan vatandaşlar, detayları merak ediyor. Peki, 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına katılım nasıl yapılır? Peki, 1 fidan bağışı ne kadar?
Sanal fidan dikme kampanyası 'Geleceğe Nefes Ol' Türkiye’nin dört bir yanında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası, Türkiye'nin 81 ilinde 2023 ayrı bölgede gerçekleştirilecek. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dikilen fidanlar https://gelecegenefes.com/ adresi üzerinden sahiplenilebilecek, dileyenler ise fidan bağışında bulunabilecek. Sahipleniken fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.
FİDAN SAHİPLENMEK İÇİN TIKLAYIN
BİR FİDAN NE KADAR?
Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.
1 Fidan Bağışı 10 TL’dir.
FİDAN BAĞIŞI KATILIM FORMU
GELECEĞE NEFES OL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.
SANAYİDEN" 11 MİLYON" FİDAN KAMPANYASINA DESTEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyasına sanayi bölgeleri ve siteleriyle destek vereceklerini açıkladı.
Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Varank, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayileşmenin en önemli araçlarından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık gösterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah ağaçlarla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."
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