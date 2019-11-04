Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır? İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGeleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır? İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği
GeriGündem Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır? İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.11.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır? İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır? İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği

‘Geleceğe Nefes Ol’ sloganıyla yola çıkan online fidan kampanyası için başvurular devam ediyor. Geleceğe Nefes kampanyasına katılım sağlayanlar ister e- sertifika isterse de basılı sertifika alabiliyorlar. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası nedir? Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır? İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği

Türkiye’de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, gençlerin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Geleceğe Nefes kampanyasına kısa sürede büyük bir katılım sağlandı. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.

Bakanlığın hedeflenen fidanı 11.047.430’du fakat vatandaşların ilgisi beklenenden fazla oldu. Her ilden vatandaşın başvurabildiği kampanyaya katılım birçok ilde yüzde yüze ulaşsa da birkaç il için sahiplenme başvuruları devam ediyor. Peki, Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına nasıl başvuru yapılır, internetten nasıl katılım sağlanır?

NASIL FİDAN SAHİPLENİLİR?

Geleceğe Nefes Ol kampanyasıyla fidan sahiplenmek ücretsiz. Bunun için tek yapmanız gerekense https://gelecegenefes.com/ adresi üzerindeki formu doldurmak. İsim soyad ve mail adresi bilgilerini girdikten sonra fidan sahiplenmek istediğiniz ili seçerek kampanyaya dahil olabilirsiniz. 

Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği

 

 

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Fidan bağışı ise Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı aracılığıyla yapılıyor. https://bagis.ogemvak.org.tr/ adresinden şehir ve bağış adedini seçen katılımcılar, kendileri veya başkası adına sertifika alabiliyor.  

FİDAN SAHİPLENMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.
1 Fidan Bağışı 10 TL’dir.

FİDAN BAĞIŞI KATILIM FORMU

Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği



GELECEĞE NEFES OL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle