Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır? İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği
‘Geleceğe Nefes Ol’ sloganıyla yola çıkan online fidan kampanyası için başvurular devam ediyor. Geleceğe Nefes kampanyasına katılım sağlayanlar ister e- sertifika isterse de basılı sertifika alabiliyorlar. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası nedir? Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, katılım belgesi nasıl alınır? İşte Geleceğe Nefes e- sertifika örneği
Türkiye’de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, gençlerin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Geleceğe Nefes kampanyasına kısa sürede büyük bir katılım sağlandı. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.
Bakanlığın hedeflenen fidanı 11.047.430’du fakat vatandaşların ilgisi beklenenden fazla oldu. Her ilden vatandaşın başvurabildiği kampanyaya katılım birçok ilde yüzde yüze ulaşsa da birkaç il için sahiplenme başvuruları devam ediyor. Peki, Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına nasıl başvuru yapılır, internetten nasıl katılım sağlanır?
NASIL FİDAN SAHİPLENİLİR?
Geleceğe Nefes Ol kampanyasıyla fidan sahiplenmek ücretsiz. Bunun için tek yapmanız gerekense https://gelecegenefes.com/ adresi üzerindeki formu doldurmak. İsim soyad ve mail adresi bilgilerini girdikten sonra fidan sahiplenmek istediğiniz ili seçerek kampanyaya dahil olabilirsiniz.
FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Fidan bağışı ise Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı aracılığıyla yapılıyor. https://bagis.ogemvak.org.tr/ adresinden şehir ve bağış adedini seçen katılımcılar, kendileri veya başkası adına sertifika alabiliyor.
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BİR FİDAN NE KADAR?
Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.
1 Fidan Bağışı 10 TL’dir.
GELECEĞE NEFES OL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.
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