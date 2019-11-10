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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes kampanyası fidan dikimi ne zaman? 11 milyon fidan dikimi etkinliği ne zaman ve saat kaçta?

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Geleceğe Nefes kampanyası fidan dikimi ne zaman? 11 milyon fidan dikimi etkinliği ne zaman ve saat kaçta?

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında, milyonlarca fidan her ilde belirlenen noktalarda ekilecek. Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması pek çok vatandaş tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, 11 milyon fidan dikimi etkinliği saat kaçta?

Ülke çapında gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, 'gelecegenefes.com' internet sayfası üzerinden, halkın yoğun desteğiyle 81 ilde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı. İşte, fidan dikim etkinliği hakkında ayrıntılar...

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin startı, Ankara'dan saat 11.11'de verilecek.

FİDAN DİKİM SAHALARI İÇİN TIKLAYIN

REKOR DENEMESİ OLACAK

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

KAMPANYAYA YOĞUN İLGİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulacağı organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelinde 2023 noktada aynı anda gerçekleştirilecek etkinliğin kamuoyunca çok ciddi şekilde sahiplenildiğine işaret eden Karacabey, "Geleceğe Nefes" adı verilen kampanyaya yüksek katılımın sevindirici olduğunu söyledi.

Karacabey, "Biz 11 milyon fidanla yola çıkmıştık ancak vatandaşlarımızın heyecanını kırmak istemiyoruz. 11 Kasım'da 11 milyon fidanı dikeceğiz, kasım sonuna kadar vatandaşlarımızın sahiplenmiş oldukları ilave fidanları da toprakla buluşturacağız. Sahiplenilecek fidan sayısını 20 milyona kadar genişlettik." diye konuştu.

Bekir Karacabey, "gelecegenefes.com" internet adresi üzerinden sahiplenilen fidanların sayısının 13 milyonu geçtiğine dikkati çekerek, bunların yaklaşık yüzde 5'inin yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait olduğunu, en fazla ABD, Almanya ve Avusturya'dan talep geldiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün 35 bin personelinin etkinlik günü sahalarda olacağını dile getiren Karacabey, "Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak her bir noktada mutlaka görevli personelimiz olacak." dedi.

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