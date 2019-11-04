Geleceğe Nefes kampanyası devam ediyor! Geleceğe Nefes kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGeleceğe Nefes kampanyası devam ediyor! Geleceğe Nefes kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?
GeriGündem Geleceğe Nefes kampanyası devam ediyor! Geleceğe Nefes kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.11.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes kampanyası devam ediyor! Geleceğe Nefes kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geleceğe Nefes kampanyası devam ediyor! Geleceğe Nefes kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği 'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kampanya'da hedeflenen 11 milyon fidan rakamı çoktan aşıldı, ancak halen fidan bağışı ve sahiplenme başvuruları devam ediyor. İşte, Geleceğe Nefes kampanyası başvuruları hakkında ayrıntılar....

Ağaçlandırılmaya yönelik önemli bir adım olarak hayata geçen Geleceğe Nefes kampanyasında detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası ile siz de fidan sahiplenme ya da fidan bağışı yapabilirsiniz. İşte, Geleceğe Nefes kampanyası hakkında tüm ayrıntılar...

"Geleceğe Nefes" seferberliği devam ediyor. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Vatandaşlar, online site üzerinden sanal olarak fidan sahipleniyor ve sahiplenilen fidanlar farklı lokasyonlarda törenle toprağa kavuşuyor.

Toplamda 11 milyon fidan hedeflenen kampanyada şu ana kadar sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı. Fidan sahiplenmek isteyen vatandaşların "gelecegenefes.com" internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Geleceğe Nefes Kampanyası başvuruları "gelecegenefes.com" adresi üzerinden yapılacak.

FİDAN SAHİPLENMEK İÇİN TIKLAYIN

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır. 1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

"YEMYEŞİL OSB'LERİMİZ OLACAK"

Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Bakan Musafa Varank, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayiles¸menin en o¨nemli arac¸larından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık go¨sterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah agˆac¸larla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."

KAMPANYA HAKKINDA TÜM AYRINTILAR

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle