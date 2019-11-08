Geleceğe Nefes Kampanyası 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Ağaç dikme alanları nasıl sorgulanır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGeleceğe Nefes Kampanyası 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Ağaç dikme alanları nasıl sorgulanır?
GeriGündem Geleceğe Nefes Kampanyası 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Ağaç dikme alanları nasıl sorgulanır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
08.11.2019 - 23:00, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes Kampanyası 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Ağaç dikme alanları nasıl sorgulanır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geleceğe Nefes Kampanyası 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Ağaç dikme alanları nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyası, Türkiye'nin birçok bölgesinde ilgi görerek kampanyaya destek olan vatandaşlar tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. "Bugün fidan yarın nefes" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında bağış desteği ya da ağaç sahiplenmesi ile katılım sağlayanlar sertifika almaya hak kazanıyor. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Ağaç dikme alanları nasıl sorgulanır?

Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, https://gelecegenefes.com/ adresinden ağaç sahiplenerek, fidan dikim tören alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar. Toplam 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı kampanyada, başvuru şartları ve başvuru detayları ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Geleceğe Nefes katılım başvurusu nasıl yapılır? İşte, konuyla ilgili bilgiler.

GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASI AĞAÇ DİKİMİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

https://gelecegenefes.com/ adresinden fidan dikim tören alanlarının yerlerini öğrenebilirsiniz.

TÖREN ALANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.

Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.

REKLAM FİLMİ YAYINDA

Geleceğe Nefes Ol kampanyası reklam filmi ekranlarda dönmeye başladı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmesi hedeflenen Geleceğe Nefes Kampanyası'nın reklam filmini Engin Altan Düzyatan tarafından seslendirildi.

“Yurdumda” şarkısının melodisinin kullanıldığı filmde “Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan” mesajı veriliyor.

YOĞUN İLGİ

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de hayata geçirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından "gelecegenefes.com" internet sitesi üzerinden sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde 2023 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek etkinliği duyurmasının ardından devletin tüm organları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kampanyaya büyük destek verdi. Tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı ağaçlandırma seferberliğine katılmak isteyen vatandaşların taleplerinin toplanması için 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) adlı internet sitesi açıldı. Vatandaşlara, site üzerinden istediği ilde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenme imkanı sağlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle