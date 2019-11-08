Geleceğe Nefes Kampanyası 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Ağaç dikme alanları nasıl sorgulanır?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyası, Türkiye'nin birçok bölgesinde ilgi görerek kampanyaya destek olan vatandaşlar tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. "Bugün fidan yarın nefes" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında bağış desteği ya da ağaç sahiplenmesi ile katılım sağlayanlar sertifika almaya hak kazanıyor. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Ağaç dikme alanları nasıl sorgulanır?
Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, https://gelecegenefes.com/ adresinden ağaç sahiplenerek, fidan dikim tören alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar. Toplam 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı kampanyada, başvuru şartları ve başvuru detayları ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Geleceğe Nefes katılım başvurusu nasıl yapılır? İşte, konuyla ilgili bilgiler.
GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASI AĞAÇ DİKİMİ NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.
https://gelecegenefes.com/ adresinden fidan dikim tören alanlarının yerlerini öğrenebilirsiniz.
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GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA NASIL KATILIM SAĞLANIR?
Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.
Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.
REKLAM FİLMİ YAYINDA
Geleceğe Nefes Ol kampanyası reklam filmi ekranlarda dönmeye başladı.
Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmesi hedeflenen Geleceğe Nefes Kampanyası'nın reklam filmini Engin Altan Düzyatan tarafından seslendirildi.
“Yurdumda” şarkısının melodisinin kullanıldığı filmde “Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan” mesajı veriliyor.
YOĞUN İLGİ
AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de hayata geçirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından "gelecegenefes.com" internet sitesi üzerinden sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde 2023 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek etkinliği duyurmasının ardından devletin tüm organları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kampanyaya büyük destek verdi. Tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı ağaçlandırma seferberliğine katılmak isteyen vatandaşların taleplerinin toplanması için 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) adlı internet sitesi açıldı. Vatandaşlara, site üzerinden istediği ilde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenme imkanı sağlandı.
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