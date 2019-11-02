Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım formu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGeleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım formu!
GeriGündem Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım formu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.11.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım formu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım formu!

Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için katılım sayısı yüzde 90'lara ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ağaçlandırılması için gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası, Türkiye'nin 81 ilinde 2023 ayrı bölgede gerçekleştirilecek. Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için katılım sağlayan vatandaşlar, sertifika görüntüleme ve paylaşma özelliği ile sosyal medya üzerinden yakınları ile verdiği desteği paylaşabilecek. Peki, Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? İşte, katılımı ücretsiz olan fidan ve ağaç sahiplenme projesi hakkında detaylı bilgiler

Türkiye genelinde 11 milyon fidanın sahibini bulacağı Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvuru sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor. 81 ilde toplam 11 milyon fidanın, 11 milyon kişi adına dikileceği projede, 11 Kasım tarihine kadar başvurular devam edecek. Peki, Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, katılım belgesi sosyal medya üzerinden de paylaşılabilen ve katılımı tamamıyla ücretsiz olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım belgesi detayları

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKME KAMPANYASI İÇİN KATILIM VE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 81 ilde ve 2023 noktada gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak. 

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILIM İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekranda duyuru ekranı çıkacak. Bu duyuruyu okuduktan sonra 'Kapat' butonuna basmalısınız. 

Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.

Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.

KATILIM BELGESİ VE SERTİFİKA GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Katılımını tamamladığınız başvurunun ardından sertifikanızı görmek için, orada bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki metnin bulunduğu sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz;

"Sayın...............

1 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!

Ağaçlandırma bölgeniz:
"Seçtiğiniz il ve ilçedeki ağaçlandırma bölgesi"

11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak."

Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım formu

TÖREN ALANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK MÜMKÜN OLACAK

Ağaç dikim alanları için tören alanları, yine aynı internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Tören alanlarında fidan dikimleri katılım sağlayan kişiler tarafından toplu olarak gerçekleştirilebilecek. Tören toplam 3 saat sürecek ve 11.11 itibariyle başlayıp 15.11'de sonlanacak.

TÖREN ALANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FİDAN BAĞIŞI DA YAPILABİLİYOR

Fidan satın alın almak ve Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na bağışlamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki link üzerinden tanesi 10 TL'den fidan bağışı gerçekleştirebilecek.

FİDAN BAĞIŞLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle