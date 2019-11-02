Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım formu!
Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için katılım sayısı yüzde 90'lara ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ağaçlandırılması için gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası, Türkiye'nin 81 ilinde 2023 ayrı bölgede gerçekleştirilecek. Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için katılım sağlayan vatandaşlar, sertifika görüntüleme ve paylaşma özelliği ile sosyal medya üzerinden yakınları ile verdiği desteği paylaşabilecek. Peki, Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? İşte, katılımı ücretsiz olan fidan ve ağaç sahiplenme projesi hakkında detaylı bilgiler
Türkiye genelinde 11 milyon fidanın sahibini bulacağı Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvuru sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor. 81 ilde toplam 11 milyon fidanın, 11 milyon kişi adına dikileceği projede, 11 Kasım tarihine kadar başvurular devam edecek. Peki, Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, katılım belgesi sosyal medya üzerinden de paylaşılabilen ve katılımı tamamıyla ücretsiz olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için sertifika görüntüleme ve katılım belgesi detayları
GELECEĞE NEFES FİDAN DİKME KAMPANYASI İÇİN KATILIM VE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 81 ilde ve 2023 noktada gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak.
GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILIM İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekranda duyuru ekranı çıkacak. Bu duyuruyu okuduktan sonra 'Kapat' butonuna basmalısınız.
Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.
Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.
KATILIM BELGESİ VE SERTİFİKA GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
Katılımını tamamladığınız başvurunun ardından sertifikanızı görmek için, orada bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki metnin bulunduğu sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz;
"Sayın...............
1 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!
Ağaçlandırma bölgeniz:
"Seçtiğiniz il ve ilçedeki ağaçlandırma bölgesi"
11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak."
TÖREN ALANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK MÜMKÜN OLACAK
Ağaç dikim alanları için tören alanları, yine aynı internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Tören alanlarında fidan dikimleri katılım sağlayan kişiler tarafından toplu olarak gerçekleştirilebilecek. Tören toplam 3 saat sürecek ve 11.11 itibariyle başlayıp 15.11'de sonlanacak.
TÖREN ALANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FİDAN BAĞIŞI DA YAPILABİLİYOR
Fidan satın alın almak ve Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na bağışlamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki link üzerinden tanesi 10 TL'den fidan bağışı gerçekleştirebilecek.
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