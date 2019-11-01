Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası nedir? Geleceğe Nefes kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası, günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da destek verdiği Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası nedir? Geleceğe Nefes kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'da destek vereceğini açıkladı. Kampanya ile birlikte OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik önemli bir adım atılacak. İşte, Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyasına dair tüm merak edilenler...
"Geleceğe Nefes" seferberliği başladı. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Vatandaşlar, online site üzerinden sanal olarak fidan sahipleniyor ve sahiplenilen fidanlar farklı lokasyonlarda törenle toprağa kavuşuyor.
Toplamda 11 milyon fidan hedeflenen kampanyada şu ana kadar sahiplenilen fidan sayısı 8 milyona yaklaştı. Fidan sahiplenmek isteyen vatandaşların "gelecegenefes.com" internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Geleceğe Nefes Kampanyası başvuruları "gelecegenefes.com" adresi üzerinden yapılacak.
FİDAN SAHİPLENMEK İÇİN TIKLAYIN
FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır. 1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.
E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.
FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
11 Kasım saat 11:11’de, 81 ilimizdeki 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.#GeleceğeNefeshttps://t.co/N0XRdCu7E0 pic.twitter.com/5utRdt06X4— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) October 28, 2019
"YEMYEŞİL OSB'LERİMİZ OLACAK"
Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Bakan Musafa Varank, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayiles¸menin en o¨nemli arac¸larından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık go¨sterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah agˆac¸larla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."
KAMPANYA HAKKINDA TÜM AYRINTILAR
?Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;
Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.
11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.
Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.
Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.
Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.
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