Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Kampanyası nedir? Başvurular nasıl yapılır?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyasına yönelik yaptığı açıklamanın ardından, kampanya şartları ve başvuruları, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili detayları merak edenler, "Geleceğe Nefes Kampanyası başvuru şartları nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası nedir? İşte, merak edilenler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyasına sanayi bölgeleri ve siteleriyle destek vereceklerini açıkladı. Geleceğe Nefes Kampanyası'nda başvurular www.ogemvak.org.tr internet adresinden yapılacak. İşte, konu ile ilgili merak edilen detaylar.
Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Varank, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayileşmenin en önemli araçlarından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık gösterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah ağaçlarla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."
GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?
Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;
Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.
11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.
Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.
Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.
Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.
Not: Kampanyaya katılmak isteyen kişiler için Orman Bölge Müdürlüklerinde iletişim kurulacak kişiler ve bağışda bulunulabilecek banka hesap numaraları bilgileri ekte sunulmuştur.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Geleceğe Nefes Kampanyası başvuruları https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresi üzerinden yapılacak. Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.
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