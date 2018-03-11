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    Geleceğe bakacağız

    ANKARA
    11.03.2018 - 23:02 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında partisinin 19. Olağanüstü Kurultayı’yla ilgili özetle şunları söyledi:

    “Yeni tüzüğümüzde 2019 hedeflerine yöneleceğiz. CHP tüzük kurultayını tamamlayarak örgüt içi yapısal tartışmalar sürecini bitirdi. Bundan sonra geleceğe bakacağız. Önümüzde 2019 yılında iki büyük seçim var biri genel diğeri yerel seçim. Genel seçimlerde iki önemli sandık olacak; Cumhurbaşkanlığı ve TBMM sandığı. Örgütümüz bu konuda hazır. Yeni tüzükle yeni önemli değişiklikler de yaptık.”

    BOZKURT İŞARETİ YORUMU

    Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisinin Mersin il kongresinde yaptığı bozkurt işaretini değerlendirirken, “Hayırlı uğurlu olsun. Çöküşün eşiğinde hangi işareti yaparlarsa yapsınlar çöküşten kurtulamayacaklar” dedi. Tezcan, şeker fabrikalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Niye satıyorsunuz kardeşim? Madem işçiyi çıkarmıyorsunuz, niye satıyorsunuz? Kâr eden bir yer burası, peşkeş çekme ihtiyacınız mı var? Samimi değiller. Hangi sözlerini tuttular ki bunu tutsunlar.”
    Tezcan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Cumhur İttifakı’nda yer almayacakları yönündeki açıklamaları için ise, “Saygı duyarız” ifadesini kullandı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , bülent tezcan , gündem
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