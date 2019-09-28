Gel bakalım Nihat Efendi
BALIKESİR’deki bir parka 24 Eylül’de giden Nihat Yıldız (21) ile Burak Baştürk (24), iddiaya göre “Buranın abisi biziz” diyerek A.D.’yi darp etti. Boğuşma sırasında Baştürk’ün parmağı kırıldı.
Şüpheliler, cüzdanı ve telefonunu aldıkları A.D.’yi kanala atmaya çalışırken polisin gelmesi üzerine kaçtı. Yıldız ve Baştürk tedavi için A.D.’nin de bulunduğu hastaneye gitti. Şüpheliler burada iddiaya göre bir doktora saldırınca, araya hastane polisi girdi. Yıldız ve Baştürk, hastane polislerinin üzerine yürüyüp ellerini kollarını sallayarak hastaneden kaçtı. A.D.’nin babasının görüntülediği ve kız kardeşi B.D.’nin sosyal medyada paylaştığı o anlar, tepki gördü. Polis, şüphelileri evlerinde gözaltına aldı, adliyeye sevk etti. Saldırıya uğrayan A.D. Demirören Haber Ajansı’na “Beni öldürmeye teşebbüs ettiler” derken, B.D. ise “Polise küfrediyorlar. ‘Benim 54 dosyam var, 55 olsun’ şeklinde söylemleri var. Ve ellerini kollarını sallaya sallaya gidiyorlar” diye konuştu. Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece “kamu görevini yaptırmamak için direnmek” ve “birden fazla kişiyle gece vakti yağma” suçlarından tutukladı.
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