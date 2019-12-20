Gediz Elektrik Çalışma Saatleri – Gediz Elektrik saat kaçta kapanıyor/açılıyor?

Bereket Enerji bünyesinde yer alan firmalardan bir tanesi olan Gediz Elektrik, Manisa ve İzmir şehirlerinde hizmet verip pek çok vatandaşa elektrik hizmetlerini sunuyor.Kurulduğu günden bu güne dek büyümesini sürdüren şirket şu an, en önemli elektrik dağıtım firmalarından bir tanesi olmayı başarmış hale gelmiştir. Gediz Elektrik şubelerinin saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık, çalışma saatleri, çalışma günleri ve mesai saatleri hakkında bilgi vermek okurlar adına yararlı olacaktır.

Gediz Elektrik Çalışma Saatleri

Gediz Elektrik şubelerinde kişiler; abonelik açtırma, fatura bilgilerinin öğrenilmesi, abonelik kapattırma, fatura ödeme, arıza kaydı oluşturma, abonelik taşıma gibi bütün işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Bütün bu işlemlerin gerçekleştirileceği gibi Gediz Elektrik şubeleri, hafta içi her gün sabah saati olarak 08.00'da hizmet vermeye başlamaktadır. Akşamları ise saat 18.00'da kapanmaktadır. Gediz Elektrik vezneleri ise kapanma saatinden bir saat önce olarak saat 17.00'da kapanıyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak, işlemler yapılabilir ve iletişim kurularak her türlü soru rahatlık ile sorulabilir.

Gediz Elektrik Bayramda Çalışır Mı?

Gediz Elektrik şubelerinin; Şeker Bayramı ( Ramazan Bayramı) ve Kurban bayramı gibi dini bayramın günlerinde bunun dışında 29 Ekim, 1 Mayıs, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve 30 Ağustos gibi resmi tatilin günlerinde de hizmet vermemektedir.

Bunun yanı sıra bunların dışında kalan günler içerisinde, yalnızca hafta içi olmak kaydı ile açıktır. Bu konu hakkında bu şekilde bilgi vermek doğru olacaktır. Gediz Elektrik için 186 üzerinden iletişim kurarak daha fazla bilgi almak mümkündür. Gediz Elektrik bu şekilde mesai saatleri ile ve çalışma günlerinde hizmetlerini müşterilerine vermektedir.