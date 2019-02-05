Geçtiğimiz günlerde Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?
İlki 184 yıl önce Londra’da açılan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, Türkiye’de de ilgi görüyor. Madame Tussauds’ta sanat dünyasından pek çok ismin balmumu heykeli bulunuyor. Peki, ocak 2019’da İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilendi?
Madame Tussauds, merkezi Londra'da bulunan balmumu heykel müzesi. Aralarında Amsterdam, Berlin, Hong Kong, İstanbul, New York, Sidney ve Tokyo'nun da bulunduğu yirmi dört şehirde şubesi vardır. Balmumundan heykel ustası Marie Tussaud tarafından kurulmuştur. Madame Tussauds ziyaretçilerine tarihi ve kültürel kahramanlarla ve geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının en ünlü isimleri ile yakın temas kurma fırsatı sunuyor.
Türkiye'den ve dünyadan tıpatıp benzerinin yer aldığı müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Barış Manço, Adile Naşit, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Sabiha Gökçen, Arda Turan, Hidayet Türkoğlu, Beren Saat, Kerem Bursin ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi Türk ünlülerin yanı sıra Angelina Jolie, Brad Pitt, Audrey Hepburn, Beyonce, Rihanna, David Becham, Messi, Marilyn Monroe ve Muhammed Ali'nin figürleri görülebiliyor. Son olarak popçu Murat Boz, Madame Tussauds İstanbul'un figürleri arasındaki yerini almıştı.
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