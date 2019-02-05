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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?

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Geçtiğimiz günlerde Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?

İlki 184 yıl önce Londra’da açılan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, Türkiye’de de ilgi görüyor. Madame Tussauds’ta sanat dünyasından pek çok ismin balmumu heykeli bulunuyor. Peki, ocak 2019’da İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilendi?

Madame Tussauds, merkezi Londra'da bulunan balmumu heykel müzesi. Aralarında Amsterdam, Berlin, Hong Kong, İstanbul, New York, Sidney ve Tokyo'nun da bulunduğu yirmi dört şehirde şubesi vardır. Balmumundan heykel ustası Marie Tussaud tarafından kurulmuştur. Madame Tussauds ziyaretçilerine tarihi ve kültürel kahramanlarla ve geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının en ünlü isimleri ile yakın temas kurma fırsatı sunuyor.

Türkiye'den ve dünyadan tıpatıp benzerinin yer aldığı müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Barış Manço, Adile Naşit, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Sabiha Gökçen, Arda Turan, Hidayet Türkoğlu, Beren Saat, Kerem Bursin ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi Türk ünlülerin yanı sıra Angelina Jolie, Brad Pitt, Audrey Hepburn, Beyonce, Rihanna, David Becham, Messi, Marilyn Monroe ve Muhammed Ali'nin figürleri görülebiliyor. Son olarak popçu Murat Boz, Madame Tussauds İstanbul'un figürleri arasındaki yerini almıştı.

 

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