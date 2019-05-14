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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST / TEKİRDAĞ
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Geçmiş olsun ziyareti

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Geçmiş olsun ziyareti

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapıp, bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra bıçaklanan Göknur Damat’ı Tekirdağ’da ziyaret etti.

Makyöz Göknur Damat, kanser tedavisi gördüğü süreçte KOSGEB’ten çektiği krediyle kendi stüdyosunu açtı. Yaşama azmi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da dikkatini çekti. Erdoğan’ın ‘manevi kızı’ olarak bilinen Göknur Damat, 3 gün önce Ekrem İmamoğlu için açılan destek hesabına 20 TL yatırdı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterilen Göknur Damat, önceki akşam tanımadığı bir kişi tarafından “Sen misin o yürekli” denilerek sol bacağından bıçaklandı. Göknur Damat ilk tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay üzerine Ekrem İmamoğlu dün Göknur Damat’ı Tekirdağ’da ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

BİZİM TASARLADIĞIMIZ İNDİRİM

Ekrem İmamoğlu dün akşam, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’ndeki “Metrobüs Bahattin” lakaplı Bahattin Çağış’ın evine iftara konuk oldu. İmamoğlu, iftar çıkışında Binali Yıldırım’ın su fiyatları ve öğrenci AKBİL fiyatlarındaki indirim vaadiyle ilgili “Zaten görevimizin başındayken ilgili kurumlara talimatlarımı yazmıştım. Sanırım önümüzdeki oturumda hızlıca geri gelir ve kabul olur. Bizim tasarladığımız bir proje hayata geçmiş olur” dedi. 

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