Geçmiş olsun ziyareti
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapıp, bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra bıçaklanan Göknur Damat’ı Tekirdağ’da ziyaret etti.
Makyöz Göknur Damat, kanser tedavisi gördüğü süreçte KOSGEB’ten çektiği krediyle kendi stüdyosunu açtı. Yaşama azmi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da dikkatini çekti. Erdoğan’ın ‘manevi kızı’ olarak bilinen Göknur Damat, 3 gün önce Ekrem İmamoğlu için açılan destek hesabına 20 TL yatırdı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterilen Göknur Damat, önceki akşam tanımadığı bir kişi tarafından “Sen misin o yürekli” denilerek sol bacağından bıçaklandı. Göknur Damat ilk tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay üzerine Ekrem İmamoğlu dün Göknur Damat’ı Tekirdağ’da ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
BİZİM TASARLADIĞIMIZ İNDİRİM
Ekrem İmamoğlu dün akşam, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’ndeki “Metrobüs Bahattin” lakaplı Bahattin Çağış’ın evine iftara konuk oldu. İmamoğlu, iftar çıkışında Binali Yıldırım’ın su fiyatları ve öğrenci AKBİL fiyatlarındaki indirim vaadiyle ilgili “Zaten görevimizin başındayken ilgili kurumlara talimatlarımı yazmıştım. Sanırım önümüzdeki oturumda hızlıca geri gelir ve kabul olur. Bizim tasarladığımız bir proje hayata geçmiş olur” dedi.
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