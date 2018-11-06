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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA-İHA
06.11.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

Geçitte facia... Acı gerçek ortaya çıktı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kazada acı gerçek ortaya çıktı. Göçmenleri taşıyan minibüsün 7 kişilik olmasına rağmen 21 kişi taşıdığı belirlendi. Ayrıca kaza yerinden 500 metre ileride kaza yapan araçla birlikte giden ve içinde 49 kaçak göçmenin bulunduğu ikinci bir araç daha yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz kaçak taşıyan Muhammed Mustafa Çınar yönetimindeki 34 ZF 3395 plakalı panelvan tipi minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 5 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 16'sı yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ve vatandaşların araçlarıyla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü ile 2 kaçak göçmen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu iyi olan 13 kaçak göçmenin tedavisi devam ediyor. 

“49 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI” 

Geçitte facia... Acı gerçek ortaya çıktı

Bu arada, kazanın yaşandığı bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisinde park halindeki bir minibüsün durduğu ve içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını alan jandarma olay yerine giderek kaza nedeniyle yol kenarında bekleyen minibüste yaptığı aramada Pakistan ve Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalarken sürücüyü gözaltına aldı. İlçedeki İMKB Yakılı Bölge Okulu'na götürülen kaçak göçmenlere yemek ve içecek ikram edildikten sonra yatacak yer ayarlandı. Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi. 

"7 KİŞİLİK ARACA 21 KİŞİ BİNDİRİLMİŞ"

Kazanın ardından olay yerine ilk ulaşanlardan biri olan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kaçak göçmenlerden 4'ünün olay yerinde, birinin de hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralıların kurtarılması için jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin seferber olduğunu söyleyen Sabırlı, "7 kişilik bir araca 21 kişi bindirilmişti. Karşılaştığımız manzara çok acıydı.

Yaralıları sevk ettiğimiz sırada daha ileride bir minibüste aralarında çocuk ve kadınların olduğu 49 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini aldık. O kardeşlerimizi jandarma ekiplerimiz okula getirdi. İhtiyaçlarını karşıladı. Sabah kadar misafirimiz olacaklar, sonra da ilgili kuruma teslim edilecekler. Gencecik kardeşlerimizin cenazelerini araçtan çıkardık. Çok üzgünüz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Keşke bu kardeşlerimiz vatanlarından kopmamış olsalardı" dedi. 

Geçitte facia... Acı gerçek ortaya çıktı

Yaralılara müdahale eden vatandaşlardan Timur Demirtaş ise, kaza haberini alır almaz olay yerine gittiklerini belirterek, "Jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdik. Yaralıları ambulans ve çevredeki araçlarla hastaneye gönderdik. Vatandaşlar yaralılar için seferber oldu. Küçücük bir araca 21 kişi bindirilmişti. Çok kötü bir manzaraydı." diye konuştu.

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