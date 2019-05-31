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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS (DHA)
31.05.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Geçişlerin son gününde Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk

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Geçişlerin son gününde Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Ramazan Bayramı için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı 20 bini aşarken geçişlerin bu akşam son bulacağı sınır kapısında yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerindeki yakınlarının yanına gidiyor. 14 gün önce başlayan bayram geçişleri için Türkiye'nin farklı kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, randevu günlerinde, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine gidiyor.

Geçişlerin son gününde Öncüpınar Sınır Kapısında yoğunluk
Geçişlerin akşam sona ereceği sınır kapısında, bugün yoğunluk oluştu. Şu ana kadar 20 bini aşkın Suriyelinin geçtiği sınır kapısında bekleyişler sürüyor.

Geçişlerin son gününde Öncüpınar Sınır Kapısında yoğunluk
Hava sıcaklığı 39 dereceyi bulurken, buna rağmen sabah saatlerinde sınır kapısına akın eden Suriyeliler, ülkelerine geçmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Güvenlik güçleri, izdiham olmaması için gruplar halinde geçişe izin veriyor. Geçişlerin saat 17.00'de son bulacağı belirtildi.

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