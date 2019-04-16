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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Geciktirme çabası’

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‘Geciktirme çabası’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul’daki seçim süreciyle ilgili, “İktidar oyların sayılmasını istemiyor. İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul’u elinden bırakmamaktır” dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

15 GÜNDE BİTİREMEDİLER

“31 Mart gecesi İstanbul’daki 31 bin 186 sandığın yüzde 98’ini 7 saatte sayanlar, İstanbul’daki sandıkların yeniden sayımını 15 günde bitiremediler. Öyle görünüyor ki Maltepe’deki sayımın geciktirilmesi içinde özel bir çaba sarf ediliyor. Oyların hızla sayılmasını engellemek için AK Parti ve MHP temsilcileri akıl almaz yollara başvuruyor. Hatta işi sayım yerinde kavga ve kargaşa yaratma noktasına kadar götürüyorlar. Hâkimler de bunları tutanaklara geçirmiş vaziyette.

AMAÇ BAĞCIYI DÖVMEK: Şimdi soruyorum, 1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da bu oyların sayılmasını engelliyorlar? Maltepe’de sayım gecikmeye başlamıştı, bizim başvurumuz üzerine YSK, 11 Nisan’da aldığı bir kararla sayım terminallerini 2’den 12’ye çıkartmıştı. Terminallerde oy sayımı devletin hâkiminin ve tüm siyasi partilerin üyelerinin denetim ve gözetiminde yapılıyordu. Ama AKP’nin ve MHP’nin derdi oyları saydırmak değil süreci uzatmak. Sayım terminallerinin usulüne uygun olarak oluşturulmadığını gerekçe göstererek terminaldeki sayımın durdurulmasını ve yapılmış olan sayımların da yeniden yapılmasını talep ettiler. Burada açık derdin üzüm yemek olmadığı derdin bağcıyı dövmek olduğu açık seçik ortada.

İKTİDARIN DERDİ: İktidar oyların sayılmasını istemiyor. İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul’u elinden bırakmamaktır. İktidarın derdi İstanbul seçimlerini bahane gösterip milleti oy sayımlarıyla oyalayarak her gün biraz daha derinleşen ekonomik krizi unutturmak. Oy namustur dokundurtmayız. Kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız. İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Nokta.

HUKUKİ DAYANAĞI YOK: (AK Parti’nin olağanüstü itiraz sürecinin sorulması üzerine) Yapılacak olan bu itirazların hukuki dayanağı yok. Hem yasalara hem de YSK’nın geçmişte aldığı kararla aykırı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu sadece ve sadece işi geciktirmeye dönük, belki de ‘Yakalarsam bir yerinden acaba İstanbul’da seçimleri iptal ettirebilir miyim’e dönük birtakım yaklaşımlar.

EN ÇOK OYU KİM ALIRSA O BAŞKAN: (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Vicdanlar rahat etmez, seçimlerin yenilenmesi gerekir’ yönündeki sözleri) İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin vicdanları neden rahatlatacağını anlayabilmiş değiliz. Bir oy farkla da oyların en çoğunu kim alırsa o belediye başkanıdır.”

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