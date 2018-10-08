‘Geciken adalete’ AİHM cezası
İstanbul'da 15 yıl önce bilinç değişikliği ve güçsüzlük şikâyetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden işçi emeklisi Nayim Yirdem’in ailesi, açtıkları ceza davasının 9, tazminat davasının ise 13 yıl sonra bitmesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.
AİHM, yaşam hakkının usulden ihlal edildiği sonucuna vardı. Kararda, “Tıbbi hata iddiasını açıklığa kavuşturmak için açılan davanın bu kadar uzun sürmesi kabul edilemez. Olayın koşullarının böyle bir süreyi haklı göstermesi söz konusu değildir” denildi. Türkiye, 10 bin TL manevi, bin TL de maddi tazminat ödemeye mahkûm edildi.
NE OLMUŞTU?
55 yaşındaki Yirdem, 13 Ağustos 2003’te bilinç değişikliği ve güçsüzlük şikayetiyle Bezmiâlem Valide Sultan Hastanesi’ne yatırılmıştı. 4 çocuk babası Yirdem, 3 gün sonra kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Midesinde siyah renkte ve petrol kokan madde bulunmuştu. Kimyasal yapısındaki ‘heptan’ ve ‘tolüen’ adlı iki maddenin mideye zarar verdiği belirlenmişti. Zehirlenmeden ötürü beyin enfarktüsünün gelişip ölümün meydana geldiği saptanmıştı. Hastane personeline ‘görevi ihmal’ suçundan 2006’da dava açılmıştı. Yüksek Sağlık Şûrası, sanıkların kusurlu olmadığına hükmedince 2010’da beraat kararı verilmişti. Karar 2012’de Yargıtay’da onanmıştı. Ailenin tazminat talebi de reddedilince Avukat Ayhan Erdoğan, AİHM’e başvurmuştu.
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