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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İsmail SAYMAZ
08.10.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

‘Geciken adalete’ AİHM cezası

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‘Geciken adalete’ AİHM cezası

İstanbul'da 15 yıl önce bilinç değişikliği ve güçsüzlük şikâyetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden işçi emeklisi Nayim Yirdem’in ailesi, açtıkları ceza davasının 9, tazminat davasının ise 13 yıl sonra bitmesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

AİHM, yaşam hakkının usulden ihlal edildiği sonucuna vardı. Kararda, “Tıbbi hata iddiasını açıklığa kavuşturmak için açılan davanın bu kadar uzun sürmesi kabul edilemez. Olayın koşullarının böyle bir süreyi haklı göstermesi söz konusu değildir” denildi. Türkiye, 10 bin TL manevi, bin TL de maddi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

NE OLMUŞTU?

55 yaşındaki Yirdem, 13 Ağustos 2003’te bilinç değişikliği ve güçsüzlük şikayetiyle Bezmiâlem Valide Sultan Hastanesi’ne yatırılmıştı. 4 çocuk babası Yirdem, 3 gün sonra kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Midesinde siyah renkte ve petrol kokan madde bulunmuştu. Kimyasal yapısındaki ‘heptan’ ve ‘tolüen’ adlı iki maddenin mideye zarar verdiği belirlenmişti. Zehirlenmeden ötürü beyin enfarktüsünün gelişip ölümün meydana geldiği saptanmıştı. Hastane personeline ‘görevi ihmal’ suçundan 2006’da dava açılmıştı. Yüksek Sağlık Şûrası, sanıkların kusurlu olmadığına hükmedince 2010’da beraat kararı verilmişti. Karar 2012’de Yargıtay’da onanmıştı. Ailenin tazminat talebi de reddedilince Avukat Ayhan Erdoğan, AİHM’e başvurmuştu. 

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