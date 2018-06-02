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    Geceyi ormanda geçirdi

    Aydın KURMUŞ/DHA
    02.06.2018 - 23:25 | Son Güncelleme:

    BURSA Büyükorhan’ın Özlüce Mahallesi’nde oturan Mediha ve Halil Sevimli çiftinin 3 yaşındaki çocukları Ali, önceki akşam iftar saatinde kapının önünde oynarken kayboldu.

    Aile jandarmaya haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen AFAD, JAK, Bursa Arama ve Kurtarma Ekibi (BAKUT) ve Nilüfer Arama Kurtarma’dan (NAK) oluşan 80 kişilik ekip gece boyunca çevrede arama yaptı. Boş ve kullanılmayan binaları ve kuyuları kontrol eden ekiplerin aradığı Ali Sevim’e ormanlık alanda BAKUT ekibi tarafından ulaşıldı. Ormanlık alanda meşe ağacının altında ağlayan ve korkan Ali Sevim, Özlüce Mahallesi’ne getirildi. Mediha Sevim, oğluna sarılıp ‘yavrum’ diye ağladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ali’nin durumu iyi. 

    Etiketler: Kayıp , gazetehaberleri , gündem
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