Geceyi ormanda geçirdi

Aile jandarmaya haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen AFAD, JAK, Bursa Arama ve Kurtarma Ekibi (BAKUT) ve Nilüfer Arama Kurtarma’dan (NAK) oluşan 80 kişilik ekip gece boyunca çevrede arama yaptı. Boş ve kullanılmayan binaları ve kuyuları kontrol eden ekiplerin aradığı Ali Sevim’e ormanlık alanda BAKUT ekibi tarafından ulaşıldı. Ormanlık alanda meşe ağacının altında ağlayan ve korkan Ali Sevim, Özlüce Mahallesi’ne getirildi. Mediha Sevim, oğluna sarılıp ‘yavrum’ diye ağladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ali’nin durumu iyi.