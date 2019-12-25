Geceye damga vuran 25 milyonluk soru

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan rant ve rüşvet iddialarının sahibi eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’ün önceki gece CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” programına konuk oldu. Büyük ilgi çeken yayına, tartışmanın bir diğer ismi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Haydar Demir de katıldı. Demir, Aygün’ün kendi ofisinde yapıldığını söylediği görüşmenin planlı olmadığını belirtti. Aygün’ün kız kardeşi Sibel Aygün’le görüşmek için oraya gittiklerini belirten Demir, burada Sinan Aygün ile karşılaştıklarını ve onun talebiyle nezaketen ofisine gittiklerini anlattı. Demir, 25 milyon lira konusunun, Aygün’ün yapmayı taahhüt ettiği okulun ne kadara mal olabileceği konuşulurken yanındaki arkadaşı meclis üyesi Berkay Gökçınar tarafından telaffuz edildiğini de söyledi.

AYGÜN SES KAYDI DİNLETTİ

Okulun maliyetinin en fazla 7 milyon olabileceğini savunan Aygün ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın bir televizyon programında bu konuya ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Yavaş’ın iki meclis üyesinin Sinan Aygün ile görüşmek için diğer meclis üyeleri tarafından gönderildiğini anlattığı bölümün kaydını dinletti.

KUŞOĞLU’NDAN ÖZÜR DİLEDİ

Programa Aygün’ün iddialarında ismi geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da telefonla bağlandı. Kuşoğlu, Aygün’e, “Neden benim ismimi karıştırıyorsunuz?” diye sordu. Aygün de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuştuğunda kendisini Kuşoğlu’na yönlendirdiğini söyledi. Kuşoğlu da Kılıçdaroğlu’nun bu konuda kendisiyle bir görüşme yapmadığını, kendisine herhangi bir bilgi vermediğini iletti. Aygün, bunun üzerine Kuşoğlu’ndan özür diledi.

İNŞAATIM MÜHÜRLENECEK MİYDİ

Aygün kendisiyle yapıldığını söylediği görüşmeye ilişkin kayıtları da konu savcılıkta olduğu için açıklayamayacağını söyledi. Aygün, programda soru soran gazetecilerden olan Necdet Saraç’a, “Ben bu okul işini halletseydim, 25 milyonu kabul etseydim, benim inşaatım mühürlenecek miydi?” diye sordu. Saraç ise “Mühürlenmezdi büyük ihtimalle” yanıtını verdi. Aygün, ‘Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu 25 milyondan haberi var mıydı?’ sorusu üzerine de ‘Yüzde bir milyon vardı’ dedi.