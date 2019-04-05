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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER- Burcu PURTUL UÇAR Aziz ÖZEN /İSTANBUL
05.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Geçersiz’den iki adaya da oy çıktı

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‘Geçersiz’den iki adaya da oy çıktı

İstanbul seçim sonuçları sonrasında AK Parti’nin itirazı üzerine 22 ilçede geçersiz oylar, Çatalca, Silivri ve Kartal’da ise oyların tamamı yeniden sayılmaya başlandı. Dün akşam ise İstanbul İl Seçim Kurulu, geri kalan ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

AK Parti, İstanbul İlçe Seçim Kurullarına başvurarak 39 ilçede oyların yeniden sayılmasını talep etti. Oyların yeniden sayılması talebi kabul edilen Başakşehir, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Maltepe, Silivri, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Sarıyer, Şile, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Adalar, Bağcılar, Esenyurt, Beyoğlu, Kartal, Bakırköy, Esenler ve Sultanbeyli için CHP, İl Seçim Kurulu’na başvurarak yeniden sayım işlemine itiraz etti. İlçe seçim kurulları Çatalca, Silivri ve Kartal’da tüm oyların sayılmasına, 22 ilçede ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verdi. Gün boyu İl Seçim Kurulu önünde bekleyen CHP’li avukatlar, İlçe Seçim Kurulu’ndan gelen oy sayım kararlarına anında itiraz etti. 12 ilçede yeniden sayım işlemi sona erdi. Sayımda her iki adaya da oylar çıktı. Sayımın tekrarlandığı ilçelerdeki bazı sonuçlar ise şöyle:

Fatih’teki 838 sandıktan çıkan 7 bin 600 geçersiz oy yeniden sayıldı. Yeniden yapılan sayımda geçersiz oyların sayısı 7 bin 262’ye düştü.

Eyüp’te yeniden sayılan 6 bin 862 geçersiz oy vardı. Sayımın ardından geçersiz oy sayısı 6 bin 787 olarak kayıtlara geçti.

Bayrampaşa’daki 4 bin 800 geçersiz oy sayısı 4 bin 687’ye düştü.

Beykoz’da 5 bin 352 geçersiz oy 5 bin 126’ya düştü.

Ümraniye’deki 12 bin 366 geçersiz oy sayısı 11 bin 883’e düştü.

Sarıyer’deki 5 bin 881 geçersiz oy sayısı 5 bin 608’e düştü.

Büyükçekmece’de yeniden sayılan 5 bin 41 geçersiz oy sayısı
4 bin 946’ya düştü.

Üsküdar’da geçersiz oyların yeniden sayılması sonucu fark olmadı.

Dün akşam ise İstanbul İl Seçim Kurulu, tüm ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

AK Parti’nin talebi üzerine toplanan YSK, yerel seçimlere ilişkin İstanbul Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, ayrıca Beyoğlu’nda geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İBB Başkanlığı’na ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.

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