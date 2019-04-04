Geçersiz oylar tutanak altında

KULLANILMAYAN OYLAR SAYILIYOR: Sandık kurulu önce kullanılmayan zarfları ve oy pusulalarını sayarak, ayrı bir torbaya koyuyor.

YÜKSEK SESLE SAYIM: Sandık Kurulu Başkanı, üyelerin önünde sandığı açıyor ve zarfları yüksek sesle iki defa sayıyor. Sandık kuruluna teslim edilen zarf ile çıkan sonuç farklı olursa üçüncü kez sayılıyor, bu sonuç geçerli oluyor.

GEÇERSİZ VE İTİRAZA UĞRAYAN ZARFLAR: Üzerinde çizik, yırtık, YSK mühürü yönünden incelenen ve itiraz edilen zarfların durumu, sayısı o seçime ait özel tutanağa işleniyor. Geçersiz zarflar, paketlenip mühürlenerek üzerine zarf sayısı yazılarak saklanıyor.

İMHA EDİLEN ZARF SAYISI: Sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplamı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılıyor. Önce geçersiz zarf sayısı düşülüyor; eşitlik sağlanamazsa geçerli zarflardan gelişigüzel çekilerek imha ediliyor. İmha edilen zarf sayısı da tutanağa geçiriliyor.

SAYIMA BÜYÜKŞEHİRDEN BAŞLANIYOR: Oy pusulaları ayrı ayrı tasnif ediliyor ve sayıma büyükşehirlerden başlanıyor. Bütün oylar tek zarfla kullanıldığından, zarf içinden eksik oy pusulası çıkmış ise eksik çıkan oyların hangi seçim türüne ait olduğu ve sayısı ile içinden hiç oy pusulası çıkmayan boş zarf sayısı toplamı, zarfların açılması bittikten sonra tutanağa işleniyor.

BİRDEN FAZLA OY ÇIKMIŞSA: Zarfın içinden aynı seçim türüne ait birden fazla-eksik oy pusulası çıkmış olması halinde, sadece bu seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmazken, diğerleri açısından hesaba katılıyor. (Örneğin iki muhtarlık pusulası çıkan bir zarftaki oyların belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri için geçerli sayılması gerekiyor.)

İKİ ÜYE İKİ AYRI CETVEL: Her bir oy pusulasının ön ve arka yüzü herkesin görebileceği şekilde gösteriliyor, herkesin işitebileceği şekilde kime oy çıktığı okunuyor. İtiraz olmayan oylar, iki sandık kurulu üyesince iki ayrı cetvele işleniyor.

GEÇERSİZ OYLAR İMHA EDİLMİYOR: Geçerliliğine itiraz edilen oy pusulaları, sandık kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanıyor ve bu karar tutanak defterine yazıldıktan sonra mühürlenip imzalanıyor. Geçersiz oy pusulaları, seçim türüne göre ayrı ayrı paket yapılıyor ve bu paketler sayıları da yazılarak mühürleniyor. Geçersiz oylar, imha edilmiyor; sayısı, o seçim türüne ait sandık sonuç tutanaklarının ilgili yerine ayrıca işleniyor.

SON AŞAMA ISLAK İMZA

İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan ve iki sayım döküm cetveline işlenen oyların birbirini tutup tutmadığı kontrol ediliyor. İki görevlinin tuttuğu cetvelde sonuç farklı olursa yeniden sayım yapılıyor ve yapılan her sayım cetveli korunuyor. Son aşamada sandık sonuç tutanağı ıslak imzalı olarak düzenleniyor. Bütün evraklar ve seçim malzemeleri, mühürlü torbalarla, sandık kurulu başkanları ve siyasi parti müşahitlerince ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor.

İLÇE SEÇİM KURULLARI NE YAPIYOR?

İlçe seçim kurulu; bir başkan ile altı üyeden oluşuyor. İlçedeki en kıdemli hâkim, kurulun başkanlığını yürütüyor. Kurulun iki üyesi kamu görevlileri arasından, dört üyesi son seçimdeki oy oranına göre siyasi partilerden belirleniyor. İlçe seçim, gerektiğinde kamu görevlileri arasından sayım için personel temin ediyor. Siyasi partilerin müşahitleri yeniden sayımı izliyor. İlçe seçim kurullarında, hangi sandıkta neye itiraz edildiyse o yönde yeniden sayım yapılıyor. Buna göre geçersiz oylara itiraz yapıldıysa o sandıktaki sadece geçersiz oyların bulunduğu mühürlü torba açılarak kurul huzurunda inceleniyor. Oy cetvellerine itiraz edildiyse sadece itiraz edilen sandığın oy cetvelleri inceniyor. Eğer itiraz tüm oylara ise o zaman sayım işlemi o sandıklar yönünden yeniden tümüyle yeniden yapılıyor. İlçe seçimin kararına önce il seçim kuruluna, son olarak da YSK’ya itiraz edilebiliyor.