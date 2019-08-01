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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)
01.08.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Gece yarısı termal kameralı drone ile yakalandılar

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen ile geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen 4 kişi, gece yarısı termal kameralı drone ile yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Behram Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yasa dışı geçişlere karşı Ayvacık bölgesinde gece yarısı termal kameralı drone ile arazi çalışması yapıldı.

Çalışmalar sırasında 1'i öncü olduğu değerlendirilen 4 sürücünün, peş peşe Gülpınar yönüne geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine 4 araç takibe alındı.

Balaban köyü yakınlarında kaçak göçmenler, araçlardan indirilerek hızlıca uzaklaştırıldı. Polis ve jandarmanın takibi sonrası sürücüler, Bektaş köyü çıkışında durduruldu.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. 4 araç ile içindeki 12 can yeleğine el koyuldu. Gözaltına alınan 4 kişi, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Polis ve jandarma tarafından Balaban köyü yakınlarındaki sahilde, ağaçlık alan altına gizlenmiş olarak yakalanan Afgan 21 kaçak ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gece yarısı termal kameralı drone ile yakalandılar

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