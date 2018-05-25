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    Gece yarısı otomobil, önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı: 2 ölü

    İHA
    25.05.2018 - 06:59 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Narlıdere ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak önce iki bisiklet sürücüsüne daha sonrada yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu, hurdaya dönen otomobilin içerisindeki sürücü olay yerinde, bir bisiklet sürücüsü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi, İstikam Lojmanları önünde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki Berkcan Dikme idaresindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, Güzelbahçe yönünden Narlıdere istikametine seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç aynı istikamete ilerleyen bisiklet sürücüleri Remzi Batu Karabulut (19) ve Eray Köseler'e (17) daha sonra da takla atarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

    Gece yarısı otomobil, önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı: 2 ölüÇarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüleri yola savrularak metrelerce sürüklenirken, ağaca çarpan hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Bisikletli üç gençten biri olan Mustafa Can Yağcı (16) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Gece yarısı otomobil, önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı: 2 ölüİhbar üzerine, kazanın bulunduğu noktaya 3 ambulans, 1 itfaiye ve 1 AKS ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Karabulut ve Köseler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Eray Köseler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Karabulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, sağlık ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücü Dikme’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dikme’nin cansız bedeni, AKS ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araçtan çıkartıldı.

    Dikme’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gece yarısı otomobil, önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı: 2 ölü

     

    Etiketler: gündem
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