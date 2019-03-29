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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.03.2019 - 02:14, Son Güncelleme:

Gece yarısı korkunç haber geldi...

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Kırklareli'nde akşamdan bu yana haber alınamayan kız çocuk başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Esin'den (11) bir süre haber alamayan ailesi polise kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulundu. Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Öte yandan olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları sinir krizi geçirdi. Burada çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri kalabalığın dağılması için havaya uyarı ateşi etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zeynep Esin'in ölü bulunduğu bildirildi ve başsağlığı mesajı yayınlandı. Paylaşımda katil ya da katillerin en kısa sürede bulunacağı ifade edildi.  

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