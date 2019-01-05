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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
05.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Gece yarısı gürültüyle sarsıldılar! Bir vatandaş ''Yıllardır burası böyle'' dedi

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Gece yarısı gürültüyle sarsıldılar! Bir vatandaş ''Yıllardır burası böyle'' dedi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan 2 katlı terk edilmiş bir evin yarısı çöktü. Olayda kimse yaralanmazken, çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak tahliye edildi. Evin yakınlarındaki bir vatandaş, “Burası Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden. Yaşayan yok zaten, yıllardır burası böyle.'' dedi.

Olay, Anafartalar Mahallesi’nde gece yarısı meydana geldi. Niğde Sokak’ta bulunan 2 katlı terk edilmiş evin yarısı çöktü. Gürültüyle sarsılan mahalleli, sokağa çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolu araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği alan ekipler, binada kimsenin yaşamadığını belirledi. Tedbir amaçlı olarak enkazda arama yapan itfaiye ekipleri, kimsenin enkaz altında kalmadığını tespit etti.

Evin çevresini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, vatandaşları enkaz alanından uzak durmaları konusunda uyardı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, evde yaklaşık 10 yıldır kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak tahliye edildi.

"EVLER BOŞALTILDI"

Yıkılan evin yakınlarında 30’a yakın terk edilmiş metruk binanın olduğunu belirten Erkan Eroğlu, “Burası Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden. Bu bina da metruk bir bina ve kendiliğinden göçtü, Allah’tan gündüz olmadı. Yaşayan yok zaten, yıllardır burası böyle. Sadece burası değil, mahallenin tamamı böyle. 10 senedir boş bu bina. Biz mahalleli olarak bu metruk binaların kaldırılmasını istiyoruz. Binanın hemen yan tarafında aile oturuyor. Onlar uyarıldı, evleri boşalttılar. 30’a yakın metruk bina var mahallede” dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gece yarısı gürültüyle sarsıldılar Bir vatandaş Yıllardır burası böyle dedi

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