Gece yarısı feci kaza

Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken edinilen bilgiye göre ilk belirlemelerde 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı.
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