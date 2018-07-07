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    Gece yarısı feci kaza

    İHA
    07.07.2018 - 02:22 | Son Güncelleme:

    Kütahya'dan İstanbul'a yola çıkmak üzere Kütahya terminalinden hareket eden yolcu otobüsü terminal çıkışında bulunan kavşakta tırla çarpışarak devrildi.

    Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken edinilen bilgiye göre ilk belirlemelerde 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

    Etiketler: kaza , kütahya , istanbul
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