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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.06.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Gece yarısı büyük panik yaşanmıştı... Faaliyeti durduruldu

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Gece yarısı büyük panik yaşanmıştı... Faaliyeti durduruldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, deposunda patlama ile kimyasal sızıntı meydana gelen fabrikanın faaliyeti durduruldu.

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  • Gece yarısı hareketli dakikalar... Evlerinizi terk edin uyarısı yapıldı
  • Gece yarısı hareketli dakikalar... Evlerinizi terk edin uyarısı yapıldı
  • Gece yarısı hareketli dakikalar... Evlerinizi terk edin uyarısı yapıldı
  • Gece yarısı hareketli dakikalar... Evlerinizi terk edin uyarısı yapıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde 20 ton kapasiteli kimyasal depodaki patlama sonucu meydana gelen sızıntıya ekiplerin hızla müdahale ettiği belirtildi.

Gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tesiste yapılan değerlendirmede, tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan tesisin faaliyetine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği son verilmiştir. Tesiste yer alan diğer tanklardaki kimyasal ürünler de çıkartılıp tanklar tek tek mühürlenmiştir.

"BUNU ENGELLEDİK"

Tesis, mühürlenmek suretiyle faaliyeti durduruldu. Meskun mahalde yer alan bu kimya tesisi kesinlikle faaliyet veremeyecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bunu engelledik. Çevreye yayılan asidi absorbe ederek atık bertaraf tesisine gönderdik."

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde dün bir tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama ve ardından kimyasal sızıntı meydana gelmişti. Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, sızıntı kontrol altına alınmıştı.

Gece yarısı hareketli dakikalar... Evlerinizi terk edin uyarısı yapıldı
Gece yarısı hareketli dakikalar... 'Evlerinizi terk edin' uyarısı yapıldı
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