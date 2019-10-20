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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/DHA
20.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

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İstanbul Beylikdüzü’nde 27 yaşındaki yazılım mühendisi Mert Eden, gece yakınlarına mesaj attıktan sonra sabah saatlerinde ölü bulundu. Mert Eden'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

BEYLİKDÜZÜ'nde yakınlarının telefonuna mesaj gönderdikten sonra ulaşılamayan kişi yaşadığı evde, başından silahla vurulmuş halde bulundu.  Mühendisin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayı soruşturan polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde 14 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir yıl önce eşinden ayrılan 27 yaşındaki Mert Eden dün gece saatlerinde yakınlarının telefonlarına mesaj attı. Mesajdan sonra Eden'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yaşadığı eve geldi. Eve giren yakınları Eden'i silahla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Eden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eden'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

 

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