Gece siteyi bastılar
PENDİK’teki Velibaba mahallesindeki 80 dairenin bulunduğu bir sitede dün, ev sahibi ile site sakinleri arasında “kiracı” nedeniyle tartışma açıktı.
Site sakinleri, kendilerine rahatsızlık veren kiracının çıkarılmasını isterken ev sahibi ise buna karşı çıktı.
Tartışmanın ardından iddiaya göre ev sahibinin tanıdığı 3 kişi, kar maskeleri takarak, gece pompalı tüfek ve sopalarla site güvenliğine saldırdı. Rastgele ateş açan grup, bir güvenlik görevlisini yaraladı.
Grup, otoparktaki bazı araçlara da zarar verdi. Polis saldırganlardan A.Ö. ve A.İ’yi yakaladı, 1 kişi ise aranıyor.
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