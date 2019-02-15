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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
15.02.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Gece kulübünde cinayet anı

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Gece kulübünde cinayet anı

Samsun'un Atakum ilçesinde gece kulübü önünde çıkan kavgada Uğur Altuntaş’ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi H.G. (49) adliyeye sevk edildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün sabaha karşı 04.30 sıralarında Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki gece kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Uğur Altuntaş, gece kulübü çıkışı ismi öğrenilemeyen bir kadın ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Altuntaş kadını dövdü. İşletme sahibi H.G. ise araya girip, Altuntaş'a engel olmaya çalıştı.

Bunun üzerine H.G. ile Uğur Altuntaş arasında kavga çıktı. Bu sırada H.G.'ye ait tabancadan çıkan kurşun Altuntaş'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Altuntaş, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Altuntaş'ı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Altuntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından işletmeciliğini yaptığı gece kulübünde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan H.G., sağlık kontrolünün ardından cinayet bürosu ekiplerince emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan H.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı kişinin ayağına doğru ateş açan H.G.'nin karşı karşıya geldiği Altuntaş'a doğru tabancasını savurduğu ve ikinci kez aynı hareketi yaptığında tabancanın ateş aldığı anlar kamera görüntülerinde yer aldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin Altuntaş’a müdahale ederek kalp masajı yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

Gece kulübünde cinayet anı

 

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