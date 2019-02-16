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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.02.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Gece kulübünde ateş açan 2 kişi yakalandı

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Gece kulübünde ateş açan 2 kişi yakalandı

İstanbul Aksaray'da bir gece kulübünde ateş açan 2 kişi polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bir gece kulübündeki olay sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gece kulübüne gelen Ö.Ç. ve P.Y. aşırı gürültü yaptıkları gerekçesiyle çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı. Şüpheliler dışarıda gece boyunca alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde tekrar buraya geldi. İçeriye giren Ö.Ç. ve P.Y. gece kulübünde tabancayla ateş açmaya başladı. Gece kulübünde çalışan 9 kişi saklandıkları yerde mahsur kaldı.

GECE KULÜBÜNE GELEN POLİSLERE DE ATEŞ AÇILDI

İşyeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler gece kulübüne giren polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri açılan ateş sonrası yaralanmazken, kendilerine ateş açıldığını belirterek takviye istedi. Özel Harekat ekipleri gelerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Önlem olarak olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gece kulübünde ateş açan 2 kişi yakalandı

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN ÜST KATTAKİ RESTORANA SIĞINDILAR

Bu sırada gece kulübünde çevreye ateş açan saldırganlar gece kulübünün üst katında bulunan restorana kaçtı. Polis ekipleri bir şüphelinin annesine ulaşarak yardım istedi. Olay yerine gelen anne çocuğunu ikna etmeye çalıştı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARKADAN KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ö.Ç. ve P.Y. restoranın arka tarafındaki camdan kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ö.Ç. ve P.Y. gözaltına alınarak Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gece kulübünde ateş açan 2 kişi yakalandı

ŞÜPHELİNİN ATLAYARAK KAÇMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin annesinin çocuğunu polise teslim olması için ikna etmeye çalıştığı görüntülendi. Daha sonra şüphelinin restoranın arka tarafındaki camdan aşağı atlayarak kaçmaya çalıştığı polis ekiplerinin ise olay yerine geldiği kaydedildi.

İstanbulda gece kulübünde silah sesleri
İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri
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