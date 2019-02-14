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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
14.02.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Gece kulübü önünde dehşet!

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Samsun'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen kadını dövmeye başladı. Daha sonra işletme sahibi H.G.'nin (49) tabancasından çıkan kurşun, Uğur Altuntaş'ın (35) başına isabet etti. Ağır yaralanan Altuntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. H.G. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Atakum'a bağlı Yalı Mahallesi'ndeki gece kulübü önünde meydana geldi. Uğur Altuntaş, gece kulübü çıkışı, iddiaya göre, tartıştığı ismi öğrenilemeyen kadını dövmeye başladı. İşletme sahibi H.G. ise araya girip, Altuntaş'a engel olmaya çalıştı.

Bunun üzerine H.G. ile Uğur Altuntaş arasında kavga çıktı. Bu sırada H.G.'ye ait tabancadan çıkan kurşun, Altuntaş'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Altuntaş, yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Altuntaş'ı ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Altuntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, H.G.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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