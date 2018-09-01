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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Devrim DERİN (DHA)
01.09.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Gece evlilik yıl dönümünü kutladılar, sabah en büyük acıyı yaşadılar

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Balıkesir'de, anne ve babasının evlilik yıl dönümünden bir gün sonra beyin kanması geçirip yaşamını yitiren Ece Ünsal (17), son yolculuğuna uğurlandı. Ece Ünsal'ın daha önce, anne ve babası bir kafeteryada masada otururken, çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. 

Balıkesir Şairler ve Yazarlar Derneği’nin eski başkanlarından İrfan Ünsal (61) ile eşi Zehra Ünsal (60), kızları Ece ile birlikte Perşembe gecesi yedikleri akşam yemeğinde evlilik yıl dönümlerini kutladı. Dün sabah kızının odasına giren Zehra Ünsal, Ece'yi hareketsiz görünce, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen lise öğrencisi Ece, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ece Ünsal’ın beyaz tül ile örtülen cenazesi, bugün Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Karesi Belediye Başkanı Ak Partili Yücel Yılmaz, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Ece’nin arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Ece Ünsal'ın bir kafeteryada anne ve babası masada otururken, selfie çektiği ortaya çıktı. Ünsal'ın bu fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. 

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