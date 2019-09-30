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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Gece deprem mi oldu? 30 Eylül Kandilli en son depremler listesi!

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Gece deprem mi oldu? 30 Eylül Kandilli en son depremler listesi!

Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başladı. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 30 Eylül Pazartesi gününe dair son dakika depremler listesi

Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, rasathanenin yayımladığı 30 Eylül tarihli en son depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
05:33:27 39.6580 25.5500 4.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
05:31:31 40.8840 28.2322 8.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
05:28:38 36.6583 34.6015 21.4 -.- 1.7 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
04:55:26 39.0873 26.7702 5.5 -.- 1.2 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
04:40:58 40.8352 28.2872 8.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI
03:45:32 39.6097 26.4435 12.9 -.- 1.0 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
03:26:01 37.0173 27.6827 6.1 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
03:15:27 40.8508 28.2702 5.2 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
03:13:23 40.8893 28.1995 6.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
03:11:16 39.9348 39.1952 5.6 -.- 2.2 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN)
03:02:44 40.8898 28.3477 5.4 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
02:52:59 40.8643 28.2952 8.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI
02:31:51 38.0820 29.7478 5.0 -.- 1.5 -.- KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI)
02:22:43 37.5423 27.1792 12.3 -.- 1.0 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN)
02:13:52 37.5032 27.1532 7.1 -.- 2.1 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
01:54:32 39.4182 27.6195 10.2 -.- 1.3 -.- KARACALAR-SAVASTEPE (BALIKESIR)
01:22:29 36.9288 31.1323 17.4 -.- 1.4 -.- BELKIS-SERIK (ANTALYA)
01:19:56 39.3662 27.5228 6.0 -.- 1.3 -.- KOYUNDERE-SOMA (MANISA)
01:07:35 36.1228 27.7630 4.2 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
00:40:15 40.8562 28.2450 12.0 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
00:29:21 40.8953 28.2697 2.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
00:19:11 40.8865 28.2603 13.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

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