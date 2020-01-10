MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGece define ararken jandarmaya yakalandılar
GeriGündem Gece define ararken jandarmaya yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Ömer KOÇ
Haber Giriş: 10.01.2020 - 17:45,Son Güncelleme:/

Gece define ararken jandarmaya yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gece define ararken jandarmaya yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ’ın Göksun ilçesinde, gece define arayan 5 kişi, devriye gezen jandarma ekibi tarafından yakalandı.

Ericek Mahallesi’nde devriye gezen Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun, yola 300 metre uzaklıkta kazı yaptığını gördü. Hemen harekete geçen askerler; A.Y., S.Y., İ.D., A.D. ve O.K.’yı define ararken suçüstü yakalarken, şüphelilerin define aramakta kullandığı dedektör, kazma gibi malzemeler de ele geçirildi.2 metre derinliğinde, 1 metre çapında kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle