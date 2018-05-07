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    Gece bekçisi kaza kurşunuyla ağır yaralandı

    Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)
    07.05.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üsküdar'da gece bekçisi, meslektaşına ait silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

    ÜSKÜDAR'da servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumu ağır...

    Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi. Ahmet T., araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T., ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Etiketler: gece bekçisi , kaza kurşunu , gündem
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