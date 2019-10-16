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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Geç olmadan karar verin’

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‘Geç olmadan karar verin’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı, demokrasiden uzak değildir” dedi. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda salondakileri Barış Pınarı harekâtında şehit olanlar için Fatiha okumaya davet etti, Mehmetçik’e desteğini ifade ederek asker selamı verdi.

Akşener, özetle şunları söyledi:

“Erdoğan’ın ‘Dostum’ dediği ne kadar lider, dost bildiği ne kadar ülke varsa, harekâtın karşısında yer aldı. Oturduğu makamı 1974’teki Barış Harekâtı’na borçlu olan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bile yanımızda değil. Bunu görmemek, kafayı kuma gömmek olur. İki yıldır ‘Fırat’ın doğusuna harekât yapacağız’ diyorsunuz. Dünyayı haklılığımıza ikna etmekle sorumlu olan Dışişleri Bakanınız, üniformalı fotoğraf paylaşıp şov yaparsa, derdinizi anlatamazsınız. Gelinen noktada, Türkiye’nin mevcut Suriye politikasını, bir cümle ile anlatmak mümkün; Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı, Suriye’yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Oysa Türkiye’yi bugün içine düştüğü sıkıntıdan koruyacak tavır şu olmalıydı: ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü için, Suriye devleti ile birlikte, Suriye’yi parçalayanlarla mücadele etmek.’

Bugün geriye iki seçenek kaldı. Ya Esad’la temasa geçip Suriye’yi normalleştireceğiz ya da Suriye’nin parçalanmasına seyirci kalacağız. Ya Suriyeli sığınmacıları evlerine güven içinde döndüreceğiz ya da her geçen yıl daha fazla Suriyeli sığınmacıya bakmak zorunda kalacağız. Suriye’de barışı sağlamak, Türkiye’nin yapacağı bu seçime ve vereceği karara bağlıdır. Geç olmadan bu kararı verin. Esad’ın yönetim anlayışı büyük sorun olabilir. Kabul edilemez bulabilirsiniz. Ancak hiçbir senaryo, parçalanmış bir Suriye kadar kanlı, demokrasiden uzak değildir. Hiçbir senaryo, ABD ve Rusya üsleriyle sarılı olmak kadar milli çıkarlarımıza aykırı değildir. Rahmetli İsmet İnönü’nün söylediği gibi ‘Büyük devletlerle ilişki içinde olmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.’ Yatağa girdiğiniz ayılardan biri, bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan.”

AKŞENER’DEN ASKER SELAMI

Meclis İYİ Parti Grubu Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Akşener, konuşması sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı harekâtındaki askerlere selam gönderdi. (Rıza ÖZEL ANKARA)

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