‘Geç olmadan karar verin’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı, demokrasiden uzak değildir” dedi. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda salondakileri Barış Pınarı harekâtında şehit olanlar için Fatiha okumaya davet etti, Mehmetçik’e desteğini ifade ederek asker selamı verdi.
Akşener, özetle şunları söyledi:
“Erdoğan’ın ‘Dostum’ dediği ne kadar lider, dost bildiği ne kadar ülke varsa, harekâtın karşısında yer aldı. Oturduğu makamı 1974’teki Barış Harekâtı’na borçlu olan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bile yanımızda değil. Bunu görmemek, kafayı kuma gömmek olur. İki yıldır ‘Fırat’ın doğusuna harekât yapacağız’ diyorsunuz. Dünyayı haklılığımıza ikna etmekle sorumlu olan Dışişleri Bakanınız, üniformalı fotoğraf paylaşıp şov yaparsa, derdinizi anlatamazsınız. Gelinen noktada, Türkiye’nin mevcut Suriye politikasını, bir cümle ile anlatmak mümkün; Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı, Suriye’yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Oysa Türkiye’yi bugün içine düştüğü sıkıntıdan koruyacak tavır şu olmalıydı: ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü için, Suriye devleti ile birlikte, Suriye’yi parçalayanlarla mücadele etmek.’
Bugün geriye iki seçenek kaldı. Ya Esad’la temasa geçip Suriye’yi normalleştireceğiz ya da Suriye’nin parçalanmasına seyirci kalacağız. Ya Suriyeli sığınmacıları evlerine güven içinde döndüreceğiz ya da her geçen yıl daha fazla Suriyeli sığınmacıya bakmak zorunda kalacağız. Suriye’de barışı sağlamak, Türkiye’nin yapacağı bu seçime ve vereceği karara bağlıdır. Geç olmadan bu kararı verin. Esad’ın yönetim anlayışı büyük sorun olabilir. Kabul edilemez bulabilirsiniz. Ancak hiçbir senaryo, parçalanmış bir Suriye kadar kanlı, demokrasiden uzak değildir. Hiçbir senaryo, ABD ve Rusya üsleriyle sarılı olmak kadar milli çıkarlarımıza aykırı değildir. Rahmetli İsmet İnönü’nün söylediği gibi ‘Büyük devletlerle ilişki içinde olmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.’ Yatağa girdiğiniz ayılardan biri, bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan.”
AKŞENER’DEN ASKER SELAMI
Meclis İYİ Parti Grubu Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Akşener, konuşması sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı harekâtındaki askerlere selam gönderdi. (Rıza ÖZEL ANKARA)
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