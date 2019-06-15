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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
15.06.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Geç kaldı, 'Bu benim hayatımın sınavı' diyerek gözyaşı döktü

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Geç kaldı, 'Bu benim hayatımın sınavı' diyerek gözyaşı döktü

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kaldığı için giremeyen öğrenci, "Bu benim hayatımın sınavı" diyerek gözyaşı döktü.

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  • Geç kaldı, Bu benim hayatımın sınavı diyerek gözyaşı döktü
  • Geç kaldı, Bu benim hayatımın sınavı diyerek gözyaşı döktü
  • Geç kaldı, Bu benim hayatımın sınavı diyerek gözyaşı döktü
  • Geç kaldı, Bu benim hayatımın sınavı diyerek gözyaşı döktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Üniversite adayları YKS'den yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerde bulunan metal toka, yüzük, kolye ve küpelerde çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dua okuyarak beklemeye başladı.

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN POLİSE YALVARDI

Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yapılan sınavda kural gereği, saat 10.00 okulun kapıları kapatılarak sınava giriş sonlandırıldı. Saat 10.05'te okulun kapısına gelip, sınava girmek isteyen bir erkek öğrenci, polisten giremeyeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Polise uzun süren yalvaran ismi öğrenilemeyen öğrenci, "Ağabey lütfen. Allah aşkına. Kaçıramam bunu. Saat daha 5 geçiyor. Ağabey bu hayatımın sınavı. Elini ayağını öpeyim ağabey. 5 dakika geç kaldım ağabey. 15 geçe sınav başlıyor. Ben 5 geçe geldim. Bir şey olmaz ağabey, beni alın. Ağabey ben ne yapacağım şimdi?" dedi.

Tüm uğraşlarına karşın sınava giremeyen öğrenci, üzgün bir şekilde okuldan ayrıldı. Bir kız öğrenci de aynı şekilde sınava giremedi.

Bir dakika ile YKSye alınmadılar
Bir dakika ile YKS'ye alınmadılar
Sınava son anda yetiştiler
Sınava son anda yetiştiler
YKSde kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
Sınava yetişmek için zamanla yarıştılar
Sınava yetişmek için zamanla yarıştılar
Dede ve torun YKSye aynı okulda girdi
Dede ve torun YKS'ye aynı okulda girdi
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