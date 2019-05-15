Geç gelen tesisatçıya makas sapladı
SAMSUN'da oyun salonuna elektrik işi yapmak için giden A.T.'nin(33) sırtına geç kaldığı gerekçesiyle tartıştığı işyeri çalışanı makas sapladı. Ağır yaralanan A.T. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheli aranıyor.
Olay, saat 14.20'de İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki oyun salonunda meydana geldi.
İddiaya göre A.T., bir yakını tarafından elektrik tesisatı işi alınan oyun salonuna çalışmaya gitti. Ancak geç kaldığı gerekçesiyle, kimliği henüz açıklanmayan işyeri çalışanıyla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çalışan, eline aldığı makası A.T.'nin sırtına sapladı. Çevredekiler tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.T. tedaviye alındı.
Olayda kullanılan makasa el koyan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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