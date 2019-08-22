Gebze'de sular ne zaman gelecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGebze'de sular ne zaman gelecek?
GeriGündem Gebze'de sular ne zaman gelecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.08.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Gebze'de sular ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gebze'de sular ne zaman gelecek?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içme suyu şebekesi ana boru hattında yaşanan sorun nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Karamürsel, Gölcük, Körfez'in bazı mahallerine arıza nedeniyle su verilemiyor. Peki, Gebze'de sular ne zaman gelecek?

İSU tarafından yapılan açıklamada 22 Ağustos tarihinde Gebze'nin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Gebze'de sular ne zaman gelecek?

4 Temmuz Mah. / Karamürsel
22/08/2019 09:20:00 ile 22/08/2019 10:20:00 tarihleri arasında SU ABONE ARIZASI.SU KESİNTİSİ. nedeniyle su kesintisi.

Körfez Mah. / Gölcük
22/08/2019 09:53:43 ile 22/08/2019 12:00:49 tarihleri arasında SEBEKE ARZ nedeniyle su kesintisi

Halıdere Yalı Mah. / Gölcük
22/08/2019 09:53:43 ile 22/08/2019 12:00:49 tarihleri arasında SEBEKE ARZ nedeniyle su kesintisi.

Halıdere Yeni Mah. / Gölcük
22/08/2019 09:53:43 ile 22/08/2019 12:00:49 tarihleri arasında SEBEKE ARZ nedeniyle su kesintisi.

Hacı Osman Mah. / Körfez
22/08/2019 09:45:43 ile 22/08/2019 11:42:47 tarihleri arasında ŞB. nedeniyle su kesintisi.

Ertuğrul Gazi Mah. / Körfez
22/08/2019 09:45:43 ile 22/08/2019 11:42:47 tarihleri arasında ŞB. nedeniyle su kesintisi.

Atalar Mah. / Körfez
22/08/2019 09:45:43 ile 22/08/2019 11:42:47 tarihleri arasında ŞB. nedeniyle su kesintisi.

Yavuz Sultan Mah. / Körfez
22/08/2019 09:45:43 ile 22/08/2019 11:42:47 tarihleri arasında ŞB. nedeniyle su kesintisi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ankara'da 4 milyon liralık hırsızlık! Lüks villayı 'drone' ile günlerce izlemiş
Zabıta Mehmet’in mobbing zaferi
İzmir yangınında da görev yapmıştı! Kahraman pilottan acı haber
Gar katliamı davasında bir ilk