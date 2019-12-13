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Gündem
13.12.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Gebze'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Gebze su kesintisi

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Gebze'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Gebze su kesintisi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bazı semtlerde su kesintisi yaşanıyor. Kesinti yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da su kesintisinin nedenini ve saat kaça kadar devam edeceğini merak ediyor ve konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Gebze'de sular ne zaman gelecek?

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSU) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Gebze'nin bazı mahallelerini etkileyen arıza meydana geldi. İşte, 13 Aralık Gebze su kesintisi hakkında ayrıntılar...

Arapçeşme Mahallesi'nde; 13/12/2019 03:22:00 ile 13/12/2019 14:00:00 tarihleri arasında nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Güzeller Mahalles'nde; 13/12/2019 03:22:00 ile 13/12/2019 14:00:00 tarihleri arasında nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

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