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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
12.08.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Gebze’de mesire alanındaki yangın, fabrikalara sıçradı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın önce ağaçlara ardından da bir boya fabrikası ve sinek ilaçları üreten bir fabrikaya sıçradı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın ağaçlara ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alıp, müdahalede bulundu.

Yangın, öğleden sonra, Pelitli Mahallesi’ndeki mesire alanında çıktı. Kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, genç çam fidanlarını da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı ancak alevler lojistik firmasının bahçesinde bulunan boş TIR dorsesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Çok sayıda genç çam fidanı yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN FABRİKALARA SIÇRADI

Gebze Pelitli'de çıkan yangın önce bir boya fabrikasına ardından da sinek ilaçları üreten bir fabrikaya sıçradı. Boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, fabrikanın bir kısmı yandı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması sürdürürken, yangın bölgede bulunan sinek ilaçları üreten fabrikaya sıçradı. Fabrikada patlamalar olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Gebze’de mesire alanındaki yangın, fabrikalara sıçradı


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