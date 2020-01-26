Gebze'de elektrik kesintisi - Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaşan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada "Elektrik şebekesinde yapacağı yatırım ve bakım faaliyetleri için programlı çalışma saatleri yaklaşık olarak belirlenmiştir. Çalışmanın daha erken saatlerde sona ermesi durumunda, sisteme kesinti bitiş saatinden daha erken elektrik verilebilir. Kesinti saatlerinde elektrikle çalışan cihazlarınızı lütfen devre dışı bırakınız. Tüketicilerimizin bu durumu dikkate alarak, gerekli önlemlerini almaları önemle duyurulur. Jeneratör kullanan tüketicilerimiz kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcılarını açık tutmalıdır. Bu hususların dikkate alınmasını önemle rica ederiz.



İleriki dönemlerde elektrik kesintisi yaşanmaması, hizmet kalitesinin artırılması hedeflenerek, şebekede yapılan yatırım ve bakım çalışmaları sırasında yüksek gerilim altında çalışılamayacağı için İş Güvenliği yasası gereği, güvenlik önlemi açısından planlı elektrik kesintisi yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.