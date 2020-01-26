MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGebze'de elektrik kesintisi - Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek?
GeriGündem Gebze'de elektrik kesintisi - Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 26.01.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Gebze'de elektrik kesintisi - Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gebze'de elektrik kesintisi - Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek?

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 26 Ocak'ta Gebze'de elektrik kesintisi yaşanacak. Başta Gebze Merkez olmak üzere Çayırova, Dilovası, Darıca, Çayırova bölgelerine elektrik verilemeyecek. Peki, Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaşan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada "Elektrik şebekesinde yapacağı yatırım ve bakım faaliyetleri için programlı çalışma saatleri yaklaşık olarak belirlenmiştir. Çalışmanın daha erken saatlerde sona ermesi durumunda, sisteme kesinti bitiş saatinden daha erken elektrik verilebilir. Kesinti saatlerinde elektrikle çalışan cihazlarınızı lütfen devre dışı bırakınız. Tüketicilerimizin bu durumu dikkate alarak, gerekli önlemlerini almaları önemle duyurulur. Jeneratör kullanan tüketicilerimiz kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcılarını açık tutmalıdır. Bu hususların dikkate alınmasını önemle rica ederiz.

İleriki dönemlerde elektrik kesintisi yaşanmaması, hizmet kalitesinin artırılması hedeflenerek, şebekede yapılan yatırım ve bakım çalışmaları sırasında yüksek gerilim altında çalışılamayacağı için İş Güvenliği yasası gereği, güvenlik önlemi açısından planlı elektrik kesintisi yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi. 

9064GEBZEÇAYIROVA26/01/202009:0017:00O.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASICUMHURİYET MAH. , ERHAN SK. ERKAN SK. KENDİR SK. SEDİR SK. SEVİNDİK SK. ADALI SK. AYTEN SK. BAYRAM SK. CEYDA SK. CİHAN SK. DEREN SK. E5-TEM BAĞLANTI Y...
9120GEBZEÇAYIROVA26/01/202009:0017:00O.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASICUMHURİYET MAH. , CİHAN SK. GÜLER SK. SELİN SK. SEVİNDİK SK. TURGUT ÖZAL CD. İSMET İNÖNÜ CD. DM7529 GH7126 NOT:BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI KESİNTİDİR ŞEBEK...
9176GEBZEGEBZE MERKEZ26/01/202008:3013:30BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASITAVŞANLI MAH. , ÖMER COŞKUN SK. İSKELE TM GH8007 KASTAMONU ENTEGRE
9196GEBZEGEBZE MERKEZ26/01/202008:3013:30BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASIBARIŞ MAH. , DR.ZEKİ ACAR CD. İSKELE TM GH8064 DARICA 1
9197GEBZEDİLOVASI26/01/202008:3013:30BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASIBARIŞ MAH. , 1845. SK. CUMHURİYET MAH. , 613. SK. YEŞİLIRMAK CD. DİLİSKELESİ MAH. , 701. SK. 701/1. SK. 702. SK. 702/1. SK. 702/2. SK. 702/3. SK. 703....
9224GEBZEGEBZE MERKEZ26/01/202008:3013:30BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASIBARIŞ MAH. , 1802/1. SK. ANİBAL CD. GÜNEY YANYOL CD. KOŞU YOLU CD. MUALLİMKÖY KÖYÜ , AŞAĞIBAĞLAR SK. BAĞLAR SK. CAMİ SK. DENİZ CD. GÖZDE SK. ZEYTİNLİK...
9225GEBZEGEBZE MERKEZ26/01/202008:3013:30BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASIBARIŞ MAH. , 1801. SK. 1802. SK. 1803. SK. 1803/1. SK. 1803/2. SK. 1803/3. SK. 1804. SK. 1804/2. SK. 1804/4. SK. 1804/5. SK. 1805. SK. 1805/1. SK. 180...
9229GEBZEDARICA26/01/202009:0012:00O.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASIBAYRAMOĞLU MAH. , MEHTAP CD. EMEK MAH. , AKASYA SK. ALPARSLAN CD. ARMAĞAN SK. ATİK SK. AÇELYA SK. BAHAR SK. BELGE SK. BELKİS SK. BETÜL SK. CEMRE SK. C...
9231GEBZEDARICA26/01/202012:0017:00A.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASIOSMANGAZİ MAH. , ATATÜRK CD. AŞIROĞLU CD. FENER SK. FERMAN SK. HİCRET SK. MELODİ SK. SERAY SK. SOYALAN SK. TÜZÜN SK. ZİHNİ SK. İSTİKLAL CD. TR9001 C ...
9267GEBZEGEBZE MERKEZ26/01/202008:3017:00BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASIBARIŞ MAH. , ANİBAL CD. DM10338 GH6276
9268GEBZEÇAYIROVA26/01/202008:3009:30O.G. CAMPER AÇMAAKSE MAH. , 410. SK. 411. SK. 412. SK. 412/1. SK. 413. SK. 414. SK. 414/1. SK. 414/2. SK. 414/3. SK. 415. SK. 415/1. SK. 415/2. SK. 415/3. SK. 416. SK...
9269GEBZEÇAYIROVA26/01/202008:3015:30BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASIAKSE MAH. , 419. SK. 422. SK. 422/1. SK. 437. SK. 446. SK. 447. SK. 448. SK. 458. SK. 459. SK. 496. SK. 496/2. SK. 496/3. SK. 497. SK. 497/1. SK. 497/...
9272GEBZEÇAYIROVA26/01/202014:3015:30O.G. CAMPER KAPAMAAKSE MAH. , 410. SK. 411. SK. 412. SK. 412/1. SK. 413. SK. 414. SK. 414/1. SK. 414/2. SK. 414/3. SK. 415. SK. 415/1. SK. 415/2. SK. 415/3. SK. 416. SK...
9273GEBZEÇAYIROVA26/01/202012:0014:00BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASICUMHURİYET MAH. , ATAKAN SK. BARAN SK. BARIŞ SK. BOTANİK SK. DEMET SK. DENİZ SK. DERELİ SK. DOST SK. DOĞA SK. DOĞUŞ SK. DURAK SK. E5-TEM BAĞLANTI YOLU...
9283DÜZCEÇİLİMLİ26/01/202012:0013:00O.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASIMAHİRAĞA MAH. , KANAL. SK. ULUCAMİ MAH. , AKSOY SK. ARABACIOĞLU SK. BULANCAK SK. CAMİ. SK. CAN SK. COŞKUN SK. CUMHURİYET MEYDAN DEMİRCİLER SK. DÜZCE C...
9285DÜZCEGÖLYAKA26/01/202009:0015:00A.G. ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIİÇMELER KÖYÜ , BOLU GÖLYAKA YOLU KÖY SOKAĞI İÇMELER KÖYÜ YOLU TR-19
9288SAKARYASERDİVAN26/01/202008:3014:00A.G. ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIİSTİKLAL MAH. , ABASIYANIK SK. BAYRAKLI SK. BAŞAK SK. CUMHURİYET CD. FEVZİ PAŞA CD. FEVZİ ÇAKMAK CD. GÜRBÜZ SK. KILIÇASLAN SK. KORU SK. METİN SK. SANA...
9289SAKARYAHENDEK26/01/202009:0015:003. ŞAHIS MONTAJ, DEMONTAJ ÇALIŞMASIAKOVA MAH. , BÜYÜKDERE MAH. , SAKARYA BULVAR ÇİFTLİK CD. SERVETİYE MAH. , 5131. SK. 5505. SK. YENİ MAH. , 1527. SK. 2062 SK. 2063 SK. 2064 SK. 2065 SK...
9290SAKARYAERENLER26/01/202010:0012:003. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASIBÜYÜKESENCE KÖYÜ , D-100 YAN YOL CD. BÜYÜKESENCE MAH. , 24 NOLU CD. GEBEŞ MAH. , 16005 SK. 16006 SK. ADAPAZARI DÜZCE YOLU D-100 YANYOL HASANBEY KÖYÜ ,...
9291SAKARYASÖĞÜTLÜ26/01/202010:0012:003. ŞAHIS BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASIFINDIKLI MAH. , AYAZMA, OP336412
9292SAKARYAERENLER26/01/202009:0015:00A.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASIYENİ MAH. , 2028 SK. 2030 SK. 2036 SK. 2067 SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. KARASU YOLU CD. SAKARYA CD. TOPÇA TOPTANCILAR ÇARSISI KÜME EVLER.,SDS00165
9249KOCAELİİZMİT MERKEZ26/01/202009:0010:003. ŞAHIS MONTAJ, DEMONTAJ ÇALIŞMASIYAHYAKAPTAN MAH. , İZMİT DOĞU TEM BAĞLANTI YOLU CD. İZMİT KANDIRA YOLU SK. YENİŞEHİR MAH. , ALPASLAN SK. ARKAN SK. ATAKAN SK. ATEŞ BÖCEĞİ SK. BAKİ SK...
9254KOCAELİBAŞİSKELE26/01/202009:0014:003. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASIKARADENİZLİLER , AKKOL SK ALİ İSLAM DERE SK IRMAK SK KORHAN SK ÖNCÜ SK MEHMETAĞA , BAŞYİĞİT CD OVACIK , 320. SK. 9. SK AKİK SK ALACA SK ALİ İSLAM BAŞ...
9256KOCAELİBAŞİSKELE26/01/202009:0012:003. ŞAHIS BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASIMAHMUTPAŞA MAH. , D-130 KARAYOLU CD. D-130 YAN YOL CD KANALYOLU CD. VEZİRÇİFTLİĞİ MAH. , AKBAŞ SK. ALİ AYGÜN SK. BAŞYİĞİT CD. D-130 YAN YOL CD GEDİK ...
9261KOCAELİDERİNCE26/01/202009:0017:003. ŞAHIS DEPLASE ÇALIŞMASIKAŞIKÇI MAH. , HOCAOĞLU MEVKİİ KAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER TOYLAR MAH. , TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
9274KOCAELİBAŞİSKELE26/01/202009:0009:30O.G. VE A.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASI, SEPETLİPINAR MAH. , ANSA SK. AÇANGÜL SK. BEĞENDİK SK. D-130 KARAYOLU CD. DOST SK. EGEMEN CD. GELİNCİK SK. GÖKTAŞ SK. GÖZDEM SK. GÜMÜŞOVA SK. HANIM...
9281KOCAELİKANDIRA26/01/202009:0017:00O.G. VE A.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASI, BAĞIRGANLI KÖYÜ , AKTAŞ SK. ATEŞ SK. BALIKÇI SK. BERİL SK. BESTE SK. CAMİ SK. CUMHURİYET CD. DAMLA SK. DEĞİRMEN SK. GÜL SK. HAKİM SK. KALYONCU SK....
9282KOCAELİKARTEPE26/01/202009:0016:003. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASI, FATİH , ARK SK. BALABAN SK. BOZKURT SK. BİLGEHAN SK. BİNDALLI SK. DEMOKRASİ CD. DUMLUPINAR SK. DİNÇ SK. FERAH SK. GÜRÜN SK. KAHRAMANLAR CD. MEVLAN...
9293SAKARYASAPANCA26/01/202009:0017:00BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASIGÖL KÖYÜ , ADA SK. AYDINLAR YOKUŞU CD. ESKİ ADAPAZARI YOLU 
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle