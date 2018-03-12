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    Gebze’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

    DHA
    12.03.2018 - 23:25 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. 6 kişinin yaralandığı kazada, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

    Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi.

    Gebze’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

    Ankara istikametinde ilerlemekte olan araçlar ardı ardına çarpıştı. Kazada, 2 TIR, 2 otomobil, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir otomobil kamyonun altına girdi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

    Gebze’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

    TEM Otoyolu Ankara istikametine ilerlemekte olan araçlar Gebze gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: kocaeli , gebze , kaza , gündem
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