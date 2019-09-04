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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak! Başvuru şartları neler?

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Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak! Başvuru şartları neler?

Gebze Teknik Üniversitesi yayımladığı ilana göre akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite bünyesinde doçent, profesör, doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 11 akademisyen istihdam sağlayacak. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 11 akademik personelin alımının yapılacağı duyuruldu. 3 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında, başvuru süreci 15 gün içerisinde tamamlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gebze Teknik Üniversitesi'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir." ifadesi kullanıldı. İlana ilişkin başvuru şartlarını öğrenmek isteyen adaylar, üniversitenin resmi internet sitesinden bilgi alabilecekler.

 

BölümAnabilim DalıK. UnvanıAdediAçıklama
Moleküler Biyoloji ve GenetikGenetikProfesör1

Deney hayvanlarına transplantasyon konusunda araştırmalar ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)

Moleküler Biyoloji ve GenetikHücre BiyolojisiProfesör1

2D ve3D hücre kültür sistemleri konularında proje yürütmüş ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)

Moleküler Biyoloji ve GenetikHücre BiyolojisiDoktor Öğretim Üyesi1

Bitki hücr ebölünmesi ve genişlemesinin mikro RNA genleri ile regülasyon ukonularında proje yürütmüş ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)

KimyaAnalitik KimyaDoktor Öğretim Üyesi1

Analitik Kimyada doktora derecesine sahip olmak.İlaç salımı üzerine araştırmalar ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)

KimyaFizikokimyaDoktor Öğretim Üyesi1

Elektrokimya salsensörler ve hidrojenüretimik onularında çalışmaları bulunmak ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
BölümAnabilim DalıK. UnvanıAdediAçıklama
-BiyoteknolojiProfesör1

Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Kanser biyolojisi ve ilaç direnci konuları üzerine proje yürütmüş ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)

-BiyoteknolojiDoçent1

Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak,mikroalgal ve aroma biyoteknolojisi üzerine projelerde araştırmacı veya yürütücülük yapmış olmak ve uluslararası yayını olmak. (*)

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
BölümAnabilim DalıK. UnvanıAdediAçıklama
-Enerji TeknolojileriDoçent1

Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalürji alanında almış olmak. Yakıt hücreleri konuları üzerine uluslararası projelerde araştırmacı veya yürütücülük yapmış olmak ve uluslararası yayını olmak. (*)

NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
BölümAnabilim DalıK. UnvanıAdediAçıklama
-Nanobilim ve Nanomühendislik (Disiplinlerarası)Doçent1

Doktorasını Kimya alanındaalmış, nanokatalizör geliştirmeveMAS- NMR tekniğiile yüzey kimyası çalışmaları yapmış olmak. (*)

-Nanobilim ve Nanomühendislik (Disiplinlerarası)Doktor Öğretim Üyesi1

Lisans derecesini mühendislik alanlarından birinde almış,nano/ mikro elektromekanik(NEMS/MEMS) sistemler üzerine çalışmalar yapmış olmak. (*)

-Nanobilim ve Nanomühendislik (Disiplinlerarası)Doktor Öğretim Üyesi1

Lisans derecesini mühendislik alanlarından birinde almış,iki boyutlu malzemele rüzerine çalışmalar yapmış olmak. (*)

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