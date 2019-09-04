Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak! Başvuru şartları neler?
Gebze Teknik Üniversitesi yayımladığı ilana göre akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite bünyesinde doçent, profesör, doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 11 akademisyen istihdam sağlayacak. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 11 akademik personelin alımının yapılacağı duyuruldu. 3 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında, başvuru süreci 15 gün içerisinde tamamlanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Gebze Teknik Üniversitesi'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir." ifadesi kullanıldı. İlana ilişkin başvuru şartlarını öğrenmek isteyen adaylar, üniversitenin resmi internet sitesinden bilgi alabilecekler.
|Bölüm
|Anabilim Dalı
|K. Unvanı
|Adedi
|Açıklama
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|Genetik
|Profesör
|1
Deney hayvanlarına transplantasyon konusunda araştırmalar ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|Hücre Biyolojisi
|Profesör
|1
2D ve3D hücre kültür sistemleri konularında proje yürütmüş ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|Hücre Biyolojisi
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
Bitki hücr ebölünmesi ve genişlemesinin mikro RNA genleri ile regülasyon ukonularında proje yürütmüş ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)
|Kimya
|Analitik Kimya
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
Analitik Kimyada doktora derecesine sahip olmak.İlaç salımı üzerine araştırmalar ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)
|Kimya
|Fizikokimya
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
Elektrokimya salsensörler ve hidrojenüretimik onularında çalışmaları bulunmak ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)
|BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
|Bölüm
|Anabilim Dalı
|K. Unvanı
|Adedi
|Açıklama
|-
|Biyoteknoloji
|Profesör
|1
Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Kanser biyolojisi ve ilaç direnci konuları üzerine proje yürütmüş ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*)
|-
|Biyoteknoloji
|Doçent
|1
Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak,mikroalgal ve aroma biyoteknolojisi üzerine projelerde araştırmacı veya yürütücülük yapmış olmak ve uluslararası yayını olmak. (*)
|ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
|Bölüm
|Anabilim Dalı
|K. Unvanı
|Adedi
|Açıklama
|-
|Enerji Teknolojileri
|Doçent
|1
Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalürji alanında almış olmak. Yakıt hücreleri konuları üzerine uluslararası projelerde araştırmacı veya yürütücülük yapmış olmak ve uluslararası yayını olmak. (*)
|NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
|Bölüm
|Anabilim Dalı
|K. Unvanı
|Adedi
|Açıklama
|-
|Nanobilim ve Nanomühendislik (Disiplinlerarası)
|Doçent
|1
Doktorasını Kimya alanındaalmış, nanokatalizör geliştirmeveMAS- NMR tekniğiile yüzey kimyası çalışmaları yapmış olmak. (*)
|-
|Nanobilim ve Nanomühendislik (Disiplinlerarası)
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
Lisans derecesini mühendislik alanlarından birinde almış,nano/ mikro elektromekanik(NEMS/MEMS) sistemler üzerine çalışmalar yapmış olmak. (*)
|-
|Nanobilim ve Nanomühendislik (Disiplinlerarası)
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
Lisans derecesini mühendislik alanlarından birinde almış,iki boyutlu malzemele rüzerine çalışmalar yapmış olmak. (*)
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